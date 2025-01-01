Werden Gegenstände in das Steuergebiet der EU zum Zweck des Verkaufs eingeführt, so werden grundsätzlich systematisch zwei Umsätze verwirklicht. Zum einen werden Gegenstände aus dem Drittland durch Abfertigung zum steuerrechtlich freien Verkehr eingeführt [§ 1 Abs. 1 Nr. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG)] und zum anderen werden diese Gegenstände aus dem Drittland in das Unionsgebiet geliefert (§ 3 Abs. 1 UStG). Sofern ein im Drittland ansässiger Händler seine Waren über einen Online-Marktplatz – der sogenannten elektronischen Schnittstelle – an einen im Europäischen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Erwerber verkauft, wird grundsätzlich gemäß § 3 Abs. 3a Satz 1 UStG eine Lieferkette zwischen diesen drei Beteiligten fingiert. Gemäß § 3 Abs. 3a Satz 2 UStG gilt Gleiches auch für Waren mit einem Sachwert von bis zu 150 Euro. Dies ist deshalb bedeutsam, da Sendungen bislang mit einem Sachwert von nicht mehr als 150 EUR zollfrei in das Unionsgebiet geliefert werden können. Diese Lieferkettenfiktion bedingt, dass der Online-Marktplatz, da er den Fernverkauf von Waren aus dem Drittland unterstützt, gemäß § 3 Abs. 3a UStG so behandelt wird, als ob er diese Waren für sein Unternehmen selbst erhalten und geliefert hätte. Dies hat zur Konsequenz, dass die Warenbewegung zwingend der Lieferung des Online-Marktplatzes zugeschrieben wird (§ 3 Abs. 6b UStG) und der Ort der Lieferung befindet sich gemäß § 3c Abs. 3 Satz 3 UStG in dem Empfangsland, in dem der Erwerber ansässig ist.

Um eine Registrierung des Online-Marktplatzes – aufgrund der Lieferkettenfiktion des § 3 Abs. 3a UStG – in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten der Erwerber zu vermeiden, besteht für den Online-Markplatz das Wahlrecht zur Nutzung des sogenannten IOSS-Verfahrens. Es ermöglicht dem Online-Marktplatz mit nur einer Registrierung in einem EU-Mitgliedstaat sämtliche Deklarationspflichten in den anderen EU-Mitgliedstaaten zu erfüllen. Meldet der Online-Marktplatz die Einfuhr über das IOSS-Verfahren an, wird damit die Umsatzsteuer für die fiktive Lieferung an den Käufer zentral über dieses Verfahren abgeführt. In diesem Fall bleibt die Einfuhr gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 7 UStG steuerfrei. Hierfür ist zwingend erforderlich, dass die Gültigkeit der IOSS-Identifikationsnummer durch die jeweilige Zollstelle geprüft wird. Wird auf die Ausübung des Wahlrechts zur Nutzung des IOSS-Verfahrens verzichtet, kommen folgende Besteuerungsverfahren in Betracht: