Ferner werden die Meldefristen angeglichen und das Meldewesen dadurch vereinfacht. Bisher sind die Meldefristen für die einzelnen meldepflichtigen Geschäfte teilweise erheblich. Die Meldelage war daher für Unternehmen unübersichtlich und erforderte die ständige Überprüfung auf möglicherweise einschlägige Fristen. Künftig ist der siebte Werktag des Monats der einheitliche Stichtag für Transaktionsmeldungen. Für Bestände aus Forderungen und Verpflichtungen ist der zehnte Werktag des Monats maßgeblich. Anders ist dies nur im Fall von derivativen Finanzinstrumenten, bei denen der 50. Werktag nach Ablauf eines Kalendervierteljahrs entscheidend ist. Der Meldetermin für Direktinvestitionen bleibt hingegen bestehen. Derartige Meldungen müssen bilanzierende Meldepflichtige einmal jährlich, spätestens sechs Monate nach dem Bilanzstichtag, der Deutschen Bundesbank elektronisch übertragen. Bei nicht bilanzierenden Meldepflichtigen müssen die Meldungen bis spätestens zum 30. Juni des Folgejahres erfolgen.