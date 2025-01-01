Anfang 2025 hat DATEV als Einführung in DATEV Unternehmen online eine Onboarding-Strecke in Form eines Klick-Tutorials bereitgestellt. Darüber berichteten wir bereits im Juli in unserem Artikel "Die neue Onboarding-Strecke für DATEV Unternehmen online".

Dieses Onboarding schafft eine zentrale, digitale Anlaufstelle, die alle wesentlichen Informationen verständlich aufbereitet – mit dem Ziel, neue Nutzerinnen und Nutzer sicher und eigenständig in die Anwendung zu führen. Der strukturierte Prozess erleichtert den Mandanten die ersten Schritte in der Software, reduziert Rückfragen und schafft gleichzeitig Entlastung für die betreuende Kanzlei.