Anfang 2025 hat DATEV als Einführung in DATEV Unternehmen online eine Onboarding-Strecke in Form eines Klick-Tutorials bereitgestellt. Darüber berichteten wir bereits im Juli in unserem Artikel "Die neue Onboarding-Strecke für DATEV Unternehmen online".
Dieses Onboarding schafft eine zentrale, digitale Anlaufstelle, die alle wesentlichen Informationen verständlich aufbereitet – mit dem Ziel, neue Nutzerinnen und Nutzer sicher und eigenständig in die Anwendung zu führen. Der strukturierte Prozess erleichtert den Mandanten die ersten Schritte in der Software, reduziert Rückfragen und schafft gleichzeitig Entlastung für die betreuende Kanzlei.
Jetzt enthält dieses Tutorial auch eine gut verständliche Einweisung in das Modul Bank.
Es erklärt, wie Mandantinnen und Mandanten die Anwendung Bank selbständig einrichten und nutzen, um Zahlungen zu tätigen, Kontoumsätze abzurufen und über DATEV Unternehmen online ihrer Steuerberatungskanzlei zur Verfügung stellen.
Damit müssen Sie als steuerlicher Berater nicht mehr selbst die komplette Vorgehensweise erklären, sondern können auf dieses Klick-Tutorial verweisen.
Am besten informieren Sie betreffende Mandanten darüber. Empfehlen Sie ihnen, mithilfe der Anleitung die Anwendung Bank Schritt für Schritt einzurichten und den Link zu speichern, falls sie noch einmal Rückfragen haben sollten.
Links zu den Klick-Tutorials
- Hier geht es direkt zum neuen Klick-Tutorial für die Anwendung Bank start-duo.datev.de/bank für Ihre Mandanten, die DATEV Unternehmen online bereits nutzen, aber neu mit Bank online arbeiten arbeiten.
Darüber hinaus können Sie auch
- das gesamte Klick-Tutorial für DATEV Unternehmen online mit Belege und dem Modul Bank start-duo.datev.de auf Ihrer Kanzlei-Homepage einbinden, damit Ihre Mandanten sehen können, wie die digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei funktioniert.