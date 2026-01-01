Wer ein Testament verfasst, sollte sich vorher darüber informieren, welche Bedeutung bestimmte Rechtsbegriffe haben, die er für seinen letzten Willen verwendet. Ansonsten droht Chaos. Der Klassiker hier ist ein komplexes Testament, in dem an der einen Stelle von Vermächtnis und an einer anderen Stelle von Erbe gesprochen wird, sodass hinterher Streit darüber entstehen kann, ob an eine gewisse Person nur einzelne Gegenstände oder das gesamte Vermögen einschließlich aller Verpflichtungen aus der Erbschaft übertragen werden sollten. Zu achten ist daher auf eindeutige Formulierungen, wer zum Beispiel Erbe wird. Sonst kann es unter anderem Streit darüber geben, wer für die Verbindlichkeiten, wie etwa Bankschulden, die Bestattung und andere Kosten aufkommen muss. Gerade bei der Übertragung komplexer Vermögen ist auch der genaue Umfang der einzelnen Gegenstände genau zu bestimmen und abzugrenzen.