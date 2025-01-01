Exklusive Verhandlungen finden im Idealfall mit nur einer Interessentin, dem idealtypischen Erwerber statt. Diesem bestmöglichen Erwerber wird ein exklusiver und vertraulicher Status eingeräumt. Exklusiv ist dabei nicht gleich exklusiv. Dem Verhandlungspartner kann entweder eine Verhandlungsexklusivität (keine Verhandlung mit anderen Parteien) und/oder eine Abschlussexklusivität (kein Abschluss mit einer anderen Partei) als Variante zugesagt werden. Exklusive Verhandlungen sind intensiver und versprechen dem potenziellen Käufer oft eine höhere Transaktionssicherheit. Nach der Bestimmung des idealtypischen Erwerbers werden wesentliche Transaktionsparameter, insbesondere ein vorläufiger Kaufpreis, meist in einer Absichtserklärung, dem sogenannten Letter of Intent (LoI) gefasst. Neben dem Begriff LoI finden sich in der Praxis auch immer Varianten von Begriffen, wie Term Sheet (TS) oder Memorandum of Understanding (MoU). Auch wenn diese Dokumente keine rechtliche Bindungswirkung entfalten, ist ihre psychologische Bindungswirkung im Sinne eines Vorvertrags der Parteien nicht zu verachten.

Da eine M&A-Transaktion ein wichtiger, womöglich sogar der wichtigste Part im Lebenszyklus eines Unternehmens darstellt, sollte die Transaktion natürlich gut vorbereitet sein. Hier haben sich im Markt standardisierte Instrumente etabliert, die einem potenziellen Erwerber die Beurteilung der Zielgesellschaft hinsichtlich Chancen und Risiken vereinfachen sollen. Eine eigene Unternehmensbewertung und die Beurteilung einer möglichen M&A-Bewertung gehören hier explizit dazu. Der steuerliche Berater unterstützt insbesondere bei der Kaufpreiseinschätzung oder er hilft bei der Erstellung sogenannter Tax Fact Books. Mit einem Tax Fact Book können komplexe steuerliche Hintergründe, die steuerliche Ist-Situation sowie steuerliche Besonderheiten der Zielgesellschaft transparent gemacht werden. Beispiele der in einem Tax Fact Book darstellbaren Strukturierungen sind Betriebsaufspaltungen, historische steuerliche Umstrukturierungen oder historisch getriebene Gestaltungen. Nicht selten ist auch die sogenannte Due Diligence Teil einer exklusiven Verhandlung. Eine Due Diligence ist ein strukturierter Untersuchungs- und Informationsbeschaffungsprozess, mit dem ein potenzieller Käufer die Zielgesellschaft primär nach Risiken, aber auch Chancen durchleuchtet. Regelmäßig, gerade bei nicht prüfungspflichtigen Unternehmen, wird der steuerliche Berater der Zielgesellschaft dabei erster Ansprechpartner für Zahlen und Erläuterungen sein. Die Due Diligence kann sehr arbeitsintensiv sein, denn potenzielle Erwerber wollen die Zielgesellschaft und ihre Ertragschancen verstehen und durchleuchten. Umso wichtiger sind auch hier die Prozessvorbereitung und das Management des Q&A-Prozesses, bei denen der künftige Inhaber auch eine ganze Reihe steuerlicher Fragen stellt.