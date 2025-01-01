Die Abkömmlinge eines Erblassers können das Familienheim steuerfrei erwerben, wenn sie es innerhalb angemessener Zeit selbst für eigene Wohnzwecke nutzen (BFH, Urteil vom 23.06.2015, II R 39/13). Erwirbt ein Kind als Miterbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses über seinen Erbteil hinaus das Alleineigentum an dem Familienheim, erhöht sich auch sein steuerbegünstigtes Vermögen unabhängig davon, ob die Vereinbarung über die Erbauseinandersetzung zeitnah, also innerhalb von sechs Monaten nach dem Erbfall erfolgt.

Im hier behandelten Fall waren B und seine Schwester je zur Hälfte Miterben ihres Ende 2010 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass gehörte ein Zweifamilienhaus. Eine Wohnung war vom Vater und der Schwester gemeinsam genutzt worden, die andere Wohnung wurde fremdvermietet. Ende 2011 zog B mit seiner Ehefrau in die vormalige Wohnung des Vaters ein. Bei der Erbauseinandersetzung im März 2012 erhielt B dann das Alleineigentum an dem Zweifamilienhaus. Das Finanzamt gewährte die Steuerbefreiung für die selbstgenutzte Wohnung nur entsprechend dem Erbteil des B und damit nur zur Hälfte. Daraufhin erhob B Klage. Der BFH folgte der Rechtsauffassung des Finanzgerichts, wonach die Steuerbegünstigung in voller Höhe, also auch für den erst im Rahmen der Erbauseinandersetzung erworbenen Anteil am Zweifamilienhaus zu berücksichtigen sei. Dem B stehe die Steuerbefreiung für die selbstgenutzte Wohnung zu, weil er knapp ein Jahr nach dem Erbfall und damit innerhalb angemessener Zeit eingezogen sei. Der BFH stellte zudem klar, dass eine unverzügliche Selbstnutzung auch vorliegen kann, wenn die Wohnung erst nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Erbfall genutzt wird – vorausgesetzt der Steuerpflichtige kann Gründe für die verzögerte Nutzung der Wohnung darlegen. Unschädlich sei, dass die Erbauseinandersetzung erst über ein Jahr nach dem Erbfall erfolgte.