Wichtig ist, dass der jeweilige Pauschbetrag ein Jahresbetrag ist und dadurch stets in voller, unge-kürzter Höhe gewährt wird, selbst dann, wenn die Behinderung im Laufe eines Kalenderjahrs ein-getreten, sich geändert oder weggefallen ist (vgl. R 33b Abs. 8 EStR). Abzugsberechtigt sind grundsätzlich die im Inland unbeschränkt steuerpflichtigen Personen selbst. Die antragsgebundene Übertragung ist unter den Voraussetzungen des § 33b Abs. 5 EStG auf die Eltern eines behinderten Abkömmlings möglich, wenn die Eltern kindergeldberechtigt sind und das Kind selbst keinen Pauschbetrag in Anspruch nimmt. Anzugeben ist der jeweilige Grad der Behinderung in der Anla-ge „Außergewöhnliche Belastungen“ zur Einkommensteuererklärung, und zwar in den Zeilen 4 bis 9 (= Formulare zum VZ 2024). Die Pauschbeträge werden bei der Steuerfestsetzung vom Gesamt-betrag der Einkünfte abgezogen, dabei erfolgt keine Kürzung um die zumutbare Belastung. Durch die Geltendmachung der Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen werden laufende und typische Aufwendungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Ver-richtungen des täglichen Lebens, die Pflege sowie für einen erhöhten Wäschebedarf abgegolten. Im Umkehrschluss sind die „untypischen“ Aufwendungen nicht durch die Abgeltungswirkung der Pauschbeträge betroffen und können darüber hinaus (= neben § 33b Abs. 1 bis 3 EStG) nach Maß-gabe § 33 EStG berücksichtigt werden. Dazu gehören beispielsweise (vgl. H 33b EStH – „Neben den Pauschbeträgen für Menschen mit Behinderung zu berücksichtigende Aufwendungen“):

behinderungsbedingte Fahrtkosten (ab VZ 2021 nur noch im Rahmen einer Pauschale nach § 33 Abs. 2a EStG möglich)

laufende Kosten für die Heimdialyse

Kosten für häusliche Intensiv- und Behandlungspflege

Behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen

Aber auch im Teil der typischen behinderungsbedingten Aufwendungen steht dem Steuerpflichti-gen ein Wahlrecht zu: Er könnte auf den Ansatz der Pauschbeträge nach § 33b Abs. 1-3 EStG zu-gunsten der Regelung des § 33 EStG verzichten. Dieses Wahlrecht positiv auszuüben ist eher sinn-voll, je höher die tatsächlichen behinderungsbedingten Aufwendungen, wie beispielsweise Kosten einer Heimunterbringung sind.