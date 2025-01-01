Krankheits- und Pflegekosten im Steuerrecht
- Systematische und praxisnahe Darstellung der relevanten Regelungen
- Berechnungsbeispiele und Schnellübersichten
- Heimunterbringungskosten
Erscheinungstermin: vsl. Mai 2026
Beschreibung
Angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft und stetig steigender Pflegekosten gewinnt die steuerliche Behandlung von Krankheits- und Pflegekosten zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig sorgt die Komplexität der steuerlichen Vorschriften dafür, dass Mandantinnen und Mandanten auf kompetente Beratung angewiesen sind.
Das Kompaktwissen zeigt Ihnen, wie Sie aus einem scheinbar starren Themenfeld ein echtes Beratungsfeld machen können. Sie erhalten eine systematische und praxisnahe Darstellung der relevanten Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten, unter anderem zu folgenden Themen:
- Definition und steuerliche Einordnung von Krankheits- und Pflegekosten
- Praktische Anwendung der §§ 33, 33a, 33b und 35a EStG
- Abgrenzung und Zusammenspiel der einzelnen Vorschriften mit Berechnungsbeispielen
- Sonderfall Heimunterbringungskosten
- Schnellübersichten und Checklisten für die tägliche Kanzleipraxis
Das Kompaktwissen vermittelt Ihnen das notwendige Fachwissen, um Mandantinnen und Mandanten praxisnah, rechtssicher und vorausschauend zu beraten.
Autorin
Tatjana Stein
Dipl.-Betriebswirtin (FH), Master of Laws (LL.M.), Master of Arts (M.A.)
Krankheits- und Pflegekosten im Steuerrecht
Erscheinungstermin: vsl. Mai 2026