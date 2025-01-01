Krankheits- und Pflegekosten im Steuerrecht

Angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft und stetig steigender Pflegekosten gewinnt die steuerliche Behandlung von Krankheits- und Pflegekosten zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig sorgt die Komplexität der steuerlichen Vorschriften dafür, dass Mandantinnen und Mandanten auf kompetente Beratung angewiesen sind.

Das Kompaktwissen zeigt Ihnen, wie Sie aus einem scheinbar starren Themenfeld ein echtes Beratungsfeld machen können. Sie erhalten eine systematische und praxisnahe Darstellung der relevanten Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten, unter anderem zu folgenden Themen: