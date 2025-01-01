Eine Frau (F) war eine von 20 Erben einer Erbengemeinschaft mit einer Erbquote von 10,1 Prozent. Die Eltern von F waren 2012 aus dem Ausland in eine deutsche Seniorenresidenz gezogen. Bereits 2004 hatten sie in einem gemeinsamen Testament festgelegt, wer im Todesfall des Letztversterbenden was erben oder im Rahmen eines Vermächtnisses erhalten sollte. Hinter jeder bedachten Person hatten die Eheleute einen konkreten Geldbetrag gesetzt.

Nach dem Tod der Eltern machten die Erben in der Erbschaftsteuererklärung unter anderem Lagerkosten geltend. Für die Verwertung der Nachlassgegenstände waren Lager bei einer Spedition und einer weiteren Firma angemietet worden. Außerdem machten die Erben Räumungskosten für die Wohnung der Erblasserin geltend. Letztendlich waren alle beweglichen Nachlassgegenstände veräußert worden. Ein großer Teil konnte über ein Auktionshaus im Wege der Versteigerung verwertet werden.

Da den Erben für den erforderlichen Verkauf, insbesondere der vorhandenen Sammlungen, wie etwa Antiquitäten, Uhren, Spielzeug, Bilder, Teppiche, Fotoapparate, die notwendige Expertise fehlte, schlossen sie mit einer Kunstexpertin des Auktionshauses einen Geschäftsbesorgungsvertrag. Dieser hatte die Durchführung, Sichtung, Lagerung, Inventarisierung der Sammlungen und letztlich die Vermittlung der Veräußerungen zum Gegenstand. Die dann erklärten Erbfallkosten erkannte das Finanzamt nicht als Nachlassverbindlichkeiten an. Auch eine Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte nur teilweise Erfolg. Das FG ließ die Räumungskosten für die Wohnung als Nachlassverbindlichkeiten zum Abzug zu. Das Honorar für die Kunstexpertin und die Kosten für den Lagervertrag sah es nicht als Erbfallkosten an. Begründung: Der notwendige enge sachliche und zeitliche Zusammenhang mit dem Tod der Erblasserin sei nicht mehr gegeben. Die Miterben hätten die Nachlassgegenstände bereits in Besitz genommen. Die Kosten seien somit erst anlässlich der Verwertung der Nachlassgegenstände angefallen.