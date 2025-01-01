In einem konkreten Fall hat ein kinderliebender, aber kinderloser Spender seine gemeinnützige Stiftung mit 50.000 Euro Geldspende sowie vermieteten Wohneinheiten mit jährlichen steuerfreien Einnahmen (ohne Spenden) von insgesamt knapp 10.000 Euro, gegründet. Mit den gemeinnützigen Zwecken, insbesondere Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung und Pflege der natürlichen Artenvielfalt sowie Förderung und Anleitung von Kindern und Jugendlichen zur Achtsamkeit und zum Erleben der Naturvielfalt waren die Genehmigung durch die Stiftungsaufsicht wie das Erreichen der Gemeinnützigkeit fast ein Kinderspiel. Die Bürokratie wies sich als überschaubar, die Arbeit mit Kindern wird nicht als Belastung empfunden und erfüllt, der Zeitaufwand unterliegt freier Entscheidung.

Nach Ablauf von zehn Jahren, ist eine weitere Vermögenstockstiftung, diesmal mit Vorbehaltsnießbrauch, beabsichtigt. Der private Vermögenszuwachs durch gesparte Steuern ist frei verfügbar und kann ganz oder teilweise wiederum als Spende (ebenfalls abzugsfähig!) der eigenen oder auch anderen Stiftungen zufließen, privat verbraucht oder angelegt werden. Eine der besten Entscheidungen seines Lebens, so der Stifter, er würde es auf jeden Fall wieder machen.