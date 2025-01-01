Auch weltweit hat der Wirtschaftsstandort Deutschland an Anziehungskraft eingebüßt. Dies ist das Ergebnis einer Befragung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) mit Unterstützung der deutschen Auslandshandelskammern (AHK), die bei deren Mitgliedsunternehmen durchgeführt wurde. Danach hat sich das Image von Deutschland als Top-Wirtschaftsstandort aus internationaler Sicht in den vergangenen fünf Jahren stark eingetrübt. Bei der Befragung, an der über 1.250 Unternehmen aus verschiedenen Regionen der Welt teilnahmen, vertrat knapp die Hälfte der Betriebe die Meinung, dass sich das Image Deutschlands verschlechtert beziehungsweise sogar stark verschlechtert habe. Besonders kritisch sahen dies Unternehmen aus der Eurozone und der Asien-Pazifik-Region sowie in China. Der Blick von außen entlarvt die nationale Betriebsblindheit. Daher ist es nun höchste Zeit, dass sich die deutsche Politik wieder auf die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland konzentriert. Dafür müssen jedoch die Standortfaktoren entscheidend verbessert werden.