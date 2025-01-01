Ein Sofa, davor ein Couchtisch mit Laptop und Espresso – mehr benötigte Daniel Ritz nicht, als er 2015 seine Karriere begann. Er war damals der zweitjüngste Steuerberater in ganz Bayern. Und brannte für den Beruf: „Ich war von 8 bis 17 Uhr im Hauptjob und von 17 bis 2 Uhr früh Steuerberater“, erinnert er sich.

Seine Mandanten empfing er in seinem Wohnzimmer in Abensberg, eine gute Autostunde nördlich von München. Dass sie auf einer Couch statt in einem Konferenzraum Platz nahmen, störte nicht. „Steuerberatung ist etwas sehr Intimes, etwas Persönliches“, sagt Ritz. „Vielleicht war es ein kleiner Gamechanger, dass ich Mandanten nicht im Anzug vor einer Wand voller alter Gesetzesbücher empfing.“

Tagsüber arbeitete er als kaufmännischer Leiter, nachts als Gründer in eigener Sache. So legte Ritz den Grundstein für das, was heute eine Kanzleigruppe mit 15 Standorten und rund 250 Mitarbeitern ist. Von Beginn an nutzte er die Möglichkeiten der digitalen Welt. „Da ist es egal, wo du sitzt, ob im Wohnzimmer oder im Büro.“ Sein erster Mandant war ein Fotograf, der heute für das Hotel Sacher arbeitet. „Viele aus der Anfangszeit sind geblieben“, sagt er. Seiner Gründungsadresse blieb er treu: Heute liegt seine Kanzlei zwei Etagen unter der Wohnung, in der alles begann.