Bei richtiger Gestaltung kann auch eine Gewerbesteueroptimierung erreicht werden, sodass es bei einer Effektivbelastung von 15,825 Prozent (Körperschaftsteuer und SolZ) verbleiben kann. Das gilt grundsätzlich auch für Gewinne, die aus der Veräußerung von Grundbesitz resultieren. Dies erscheint bei Immobilien, die im Privatvermögen gehalten werden und nach Ablauf einer Haltefrist von zehn Jahren steuerfrei veräußert werden, nicht immer vorteilhaft. Jedoch besteht die Möglichkeit, einen Veräußerungsgewinn über die Bildung der § 6b-Rücklage des Einkommensteuergesetzes (EStG) zumindest teilweise zu neutralisieren. Dividenden können im Rahmen der Gewerbesteuer ebenfalls von einer Steuerbefreiung profitieren. Die Freistellung setzt jedoch voraus, dass zu Beginn des Erhebungszeitraums eine Beteiligung von mindestens 15 Prozent am Grund-, Stamm- oder Nennkapital besteht [§ 9 Nr. 2a und Nr. 7 Gewerbesteuergesetz (GewStG)]. Dabei gilt auch für gewerbesteuerliche Zwecke eine effektive Steuerfreistellung von 95 Prozent, sodass auch in diesem Fall die Fiktion von nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben in Höhe von fünf Prozent mit einfließt (§ 9 Nr. 2a S. 4 und Nr. 7 S. 2 GewStG). Aus gewerbesteuerlicher Sicht ist es zudem möglich, den Gewinn zu kürzen. Gemäß § 9 Nr. 1 S. 1 GewStG kann die im Erhebungszeitraum als Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer für zum Betriebsvermögen des Unternehmens gehörenden Grundbesitz gekürzt werden. Auf Antrag tritt an Stelle der vorbezeichneten Kürzung bei Unternehmen,

die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder

neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder

daneben Wohnungsbauten betreuen oder

Einfamilien- beziehungsweise Zweifamilienhäuser oder

Eigentumswohnungen im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) in der jeweils geltenden Fassung errichten und veräußern,

die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. Die Voraussetzung der Ausschließlichkeit bedeutet, dass die begünstigte Tätigkeit – abgesehen von gesetzlichen Ausnahmen (§ 9 Nr. 1 S. 2 und 3 GewStG) – ausnahmslos in der Verwaltung und Nutzung von eigenem Grundbesitz liegt. Auch in zeitlicher Hinsicht ist diese Voraussetzung relevant, denn die Tätigkeit muss während des gesamten Erhebungszeitraums ausgeübt werden. Eine Ausnahme von der Ausschließlichkeit wird nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) aber für den Fall einer Veräußerung des einzigen Grundstücks gemacht, wenn es zum 31. Dezember um 23:59 Uhr des Erhebungszeitraums veräußert wird (BFH-Urteil vom 11.08.2004 – I R 89/03, vgl. a. H 9.2 (1) GewStR). Die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags gilt gemäß § 9 Nr. 1. S. 3 GewStG unter anderem entsprechend, wenn in Verbindung mit der Errichtung und Veräußerung von Eigentumswohnungen,

Teileigentum im Sinne des WEG errichtet und veräußert wird und das Gebäude zu mehr als 66,66 Prozent Wohnzwecken dient oder

Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes aus Tätigkeiten erzielt werden und diese Einnahmen im Wirtschaftsjahr nicht höher als bei fünf Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes liegen.

Die im Rahmen des Fondsstandortgesetzes (FoStoG) eingeführte sogenannte Bagatellgrenze ist insbesondere mit Blick auf eine Überlassung von Betriebsvorrichtungen relevant. Da vor der Gesetzesänderung die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen, die keinen funktionalen Zusammenhang mit dem vermieteten Grundstück aufwies, dazu führte, dass die erweiterte Gewerbesteuerkürzung entfiel, wird dieses Risiko nun durch die Bagatellgrenze etwas entschärft. Wer dieses Risiko jedoch gänzlich minimieren will, ist wie bisher gezwungen, keine Betriebsvorrichtungen zum Gegenstand eines Mietvertrags zu machen.