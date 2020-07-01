Die vermögensverwaltende GmbH (E-Book)
- Sicherung des privaten Gesellschaftervermögens
- Reduzierung der Steuerbelastung
- Überblick über Vor- und Nachteile
Erscheinungstermin: Juli 2020
Beschreibung
Die Einlage von privaten Vermögensgegenständen wie Immobilien, Aktien oder Fondsanteilen in eine GmbH kann Vorteile bieten.
Einerseits ermöglicht sie die Trennung des „spekulativen“ Privatvermögens vom Gesellschaftervermögen. Hat man sich verspekuliert, sind die Verluste in der GmbH eingeschlossen. Gleichzeitig bleibt das Gesellschaftervermögen, das der Aufrechterhaltung des aktuellen Lebensstandards und der Altersvorsorge dient, unangetastet.
Der zweite Vorteil ist für viele der ausschlaggebende: Steuern sparen. Auf ihre Gewinne zahlt eine GmbH lediglich 15 % Körperschaftsteuer zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und – sofern die Voraussetzungen gegeben sind – Gewerbesteuer. Der individuelle Steuersatz kann deutlich höher liegen und die Möglichkeiten der Verlustverrechnung sind eingeschränkter als bei einer GmbH.
Es besteht auch die Möglichkeit, in einer GmbH Vermögensgegenstände unter mehreren natürlichen oder anderen juristischen Personen aufzuteilen. Dadurch können größere Investitionen gemeinsam gestemmt, Vermögen innerhalb der Familie gebündelt, die Nachfolge und die Aufteilung des Erbes gesichert werden.
Mit der Übertragung des Vermögens in eine GmbH wird jedoch auch an individueller Flexibilität eingebüßt. Außerdem fallen einmalige und laufende Kosten an, die ausschließlich durch die GmbH und deren Formvorschriften entstehen.
Die Kompaktwissen-Ausgabe gibt einen Überblick über die Vor- und Nachteile, die mit der Gründung und dem Betrieb einer vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft einhergehen.
Hinweis: Das Kompaktwissen zu diesem Thema wird nur noch als E-Book angeboten. Die Print-Version steht nicht mehr zu Verfügung.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Details & Preise
Die vermögensverwaltende GmbH (E-Book)
Erscheinungstermin: Juli 2020