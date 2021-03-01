Anteilsveräußerung nach § 17 EStG, 2. Auflage (E-Book)
- Einkommensteuerlicher Überblick über die aktuelle Rechtslage
- Eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfen – Folgen der neuen Rechtsprechung
- Zeitpunkt der Verlustberücksichtigung
Beschreibung
Dieses Kompaktwissen gibt Ihnen einen einkommensteuerlichen Überblick über die aktuelle Rechtslage und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Betreuung Ihrer Mandanten, die Anteile an Kapitalgesellschaften veräußern.
Neben allgemeinen Ausführungen zur Vorschrift liegt der Schwerpunkt in den Bereichen, die in der Praxis häufig Streitpotenzial mit dem Finanzamt bergen. Insbesondere wenn die Kapitalgesellschaft insolvent wird, ist häufig nicht eindeutig, wann die Besteuerung zu erfolgen hat. Es mangelt in diesen Fällen an einem bestimmten Veräußerungszeitpunkt; zudem ist eine Geltendmachung eines entstandenen Verlustes vor Löschung der Gesellschaft wünschenswert. Wird der Verlust verfrüht geltend gemacht, bedeutet dies regelmäßig erhöhten Arbeitsaufwand durch Schriftwechsel mit dem Finanzamt. Erfolgt die Beantragung zu spät droht die Nichtanerkennung des Verlustes.
Die Regelungen zum Eigenkapitalersatz waren seit jeher undurchsichtig. Der BFH hatte in seinem Urteil vom 11.07.2017 zugunsten des Steuerpflichtigen entschieden, dass ausgefallene Finanzierungshilfen des Gesellschafters keine nachträglichen Anschaffungskosten darstellen. Mit dem Jahressteuergesetz 2019 wird mit dem neuen § 17 Abs. 2a EStG rückwirkend geregelt, dass Darlehensverluste wieder als nachträgliche Anschaffungskosten berücksichtigt werden können.
Die 2. Auflage des Kompaktwissens berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung und behandelt die neue gesetzliche Änderung.
Hinweis
Das Kompaktwissen ist nur noch als E-Book verfügbar.
Info & Leseprobe
Autor
Stefan Bieroth
Diplom-Finanzwirt (FH)
Dozent und Autor. Tätig in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.
