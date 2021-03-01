Dieses Kompaktwissen gibt Ihnen einen einkommensteuerlichen Überblick über die aktuelle Rechtslage und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Betreuung Ihrer Mandanten, die Anteile an Kapitalgesellschaften veräußern.

Neben allgemeinen Ausführungen zur Vorschrift liegt der Schwerpunkt in den Bereichen, die in der Praxis häufig Streitpotenzial mit dem Finanzamt bergen. Insbesondere wenn die Kapitalgesellschaft insolvent wird, ist häufig nicht eindeutig, wann die Besteuerung zu erfolgen hat. Es mangelt in diesen Fällen an einem bestimmten Veräußerungszeitpunkt; zudem ist eine Geltendmachung eines entstandenen Verlustes vor Löschung der Gesellschaft wünschenswert. Wird der Verlust verfrüht geltend gemacht, bedeutet dies regelmäßig erhöhten Arbeitsaufwand durch Schriftwechsel mit dem Finanzamt. Erfolgt die Beantragung zu spät droht die Nichtanerkennung des Verlustes.