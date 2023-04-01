Vermögensverwaltende Personengesellschaften, 2. Auflage (E-Book)
- Entprägung einer GmbH & Co.KG
- Belastungswirkungen gegenüber einer gewerblichen Gesellschaft
- Aktuelle Rechtsprechung
Erscheinungstermin: April 2023
Beschreibung
Eine vermögensverwaltende Personengesellschaft ist eine Sonderform der Personengesellschaft, die ausschließlich eigenes Vermögen – zumeist in Form von Immobilien oder Kapitalanlagen - verwaltet. Somit erwirtschaftet diese keine Gewinneinkünfte, sondern Überschusseinkünfte. Das Gesellschaftsvermögen stellt aus steuerlicher Sicht Privatvermögen und kein Betriebsvermögen dar.
Die vermögensverwaltende Personengesellschaft kann als GbR, OHG oder KG nach außen auftreten. Bei der Besteuerung kommt der Rechtsform der Gesellschafter eine besondere Bedeutung zu, da die Personengesellschaft selbst kein Steuersubjekt darstellt. So können bei den Gesellschaftern der gleichen Personengesellschaft unterschiedliche Einkunftsarten maßgebend sein, was sich sowohl auf die Besteuerung laufender Erträge als auch auf die Besteuerung aperiodischer Erträge (insb. Veräußerungsgewinne) niederschlägt.
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
