In § 78 Finanzgerichtsordnung (FGO) ist für das finanzgerichtliche Verfahren ein ausdrückliches Recht auf Akteneinsicht geregelt. Gemeint sind alle Akten, die dem Gericht vorliegen, also vor allem die Steuerakten der Finanzbehörde, aber auch die Gerichtsakte selbst. In der Regel legen die Finanzbehörden gemäß § 71 Abs. 2 FGO von sich aus sämtliche den Streitgegenstand betreffende Steuerakten dem Gericht vor. Liegen die Akten aber nicht vor, müssen sie über das Gericht angefordert werden.

Die Steuerakten des Finanzamts sind essenziell für den Steuerpflichtigen, weil sie wichtige Informationen für die Meinungsbildung der Behörde, insbesondere bei der Steuerfestsetzung enthalten. Das Akteneinsichtsrecht erstreckt sich sowohl auf die Akten in Papierform als auch auf die auf elektronischem Wege übermittelten Akten (BFH, Beschluss v. 13.6. 2020 - VIII B 149/19, BFH/NV 2020,1268). In den meisten Fällen aber werden die Steuerakten der Finanzbehörden nach wie vor in Papierform geführt, so dass sie dem Steuerpflichtigen bei entsprechendem Antrag auch in Papierform beim Gericht vorgelegt werden. Auch wenn der Antragsteller die Akten bereits kennt, hat er trotzdem Anspruch auf Akteneinsicht (BFH, Beschluss v. 30.5. 2022 – II B 55/21; BFH, Beschluss v. 15.2.2022 – X B 137/20).

Der Ort der Einsichtnahme ist nach § 78 Abs. 3 Satz 1 FGO das Gericht. Gemeint sind Diensträume dort. Es ist in der Praxis aber auch üblich, dass die Steuerakten in Papierform an ein Amtsgericht (AG) in der Nähe des Steuerpflichtigen beziehungsweise seines Prozessbevollmächtigten zur Einsicht übermittelt werden. Die AG bieten sich jedenfalls als Ergänzungsorte gut an. Im Regelfall funktionieren diese Ausweichmöglichkeiten problemlos. Nach § 78 Abs. 3 Satz 2 FGO wird dem FG ein Ermessen eingeräumt (BFH, Beschluss v. 31.10.2008 - V B 29/08, BFH/NV 2009, 194). Die Akteneinsicht kann ausnahmsweise auch außerhalb der Diensträume des FG erfolgen, also auch nicht in einem anderen Gericht, weil dies im Sinne des Gesetzes ebenfalls ein Dienstraum wäre. Gemeint ist damit die Gewährung von Akteneinsicht in Papierform in den Kanzleiräumen des Prozessbevollmächtigten. Dies gilt allerdings lediglich in eng begrenzten Ausnahmefällen.

Eine Übersendung der Papierakte in die Kanzleiräume des Prozessbevollmächtigten gemäß § 78 Abs.3 Satz 1 FGO erfolgt also eher selten (BFH, Beschluss v. 13.12.2012 – X B 221-222/12, BFH/NV 2013, 571 m.w.N.). Ausnahmen von diesem Grundsatz gab es während der Corona Pandemie, weil die Prozessbevollmächtigten der Steuerpflichtigen zu den Hoch-Risiko-Gruppen gehörten (BFH, Beschluss v. 11.1. 2022 – XI B 89/21).

Ein Ausnahmefall dürfte heute gegeben sein, wenn es sich um sehr umfangreiche Akten handelt. Wo hier allerdings die Grenze liegt, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt. Bei Abwägung der Interessen für und gegen die Gewährung von Akteneinsicht in den Kanzleiräumen des Prozessbevollmächtigten wird das FG davon ausgehen, dass die Einsicht der Akten in den Diensträumen des Gerichts der Regelfall ist; eine Übersendung der Papierakten in die Kanzleiräume des Prozessbevollmächtigten wird daher weiterhin die Ausnahme bleiben.