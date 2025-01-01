Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung 2026 - Hardcover-Ausgabe
- Hardcover-Print-Ausgabe
- Zusätzlich "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" als digitale Version
- Hardcover mit Freischaltcodekarte für TabInf digital
- Exklusiv für Mitglieder und deren Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft - bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihre steuerliche Beraterin oder steuerlichen Berater
Beschreibung
Die Hardcover-Ausgabe der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" erscheint parallel zum Taschenbuch (Art.-Nr. 10807) und enthält identische Inhalte. Sie umfasst die für die tägliche Beratungspraxis relevanten und aktuellen Informationen aus Steuer-, Handels-, Sozialversicherungs- und Gebührenrecht.
Zusätzlich zur Hardcover-Ausgabe erhalten Sie einen Freischaltcode zur Aktivierung der Inhalte der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" als digitale Variante auf der Website https://tabinf.de.
Der Freischaltcode auf dem Kärtchen ist an ein digitales Endgerät gebunden und liegt der Hardcover-Ausgabe bei.
Hinweis
Sie können im Bestellprozess zwischen "Bestellung" und "Abonnement" wählen.
Bei "Bestellung" wird die aktuelle Ausgabe sofort nach Erscheinung ausgeliefert.
Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Wie gewohnt, gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt voraussichtlich im Januar 2026.
Leistungen
Aktuelle Informationen
Die Inhalte innerhalb der „TabInf digital" und die Freischaltcodekarte stehen jährlich voraussichtlich ab Mitte Februar zur Verfügung.
Die Website auf der Sie die Inhalte der TabInf freischalten können erreichen Sie über den Link „https://tabinf.de". Es wird eine Internetverbindung benötigt.
Bereitstellung
- Aktualisierung durch unterjährige Content-Pflege.
- Newsservice innerhalb der Website.
- Auswahl an Schnellrechnern.
- Inhalte als Favoriten speichern.
Vorteile
Die Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung Hardcover erscheinen ebenfalls jeweils zu Jahresbeginn in einer vollständig überarbeiteten Neuausgabe.
Bestellungen nach dem Erscheinungstermin der 2. Auflage (zu Beginn des zweiten Quartals) werden mit der 2. Auflage beliefert.
Großformatige Ausgabe mit größerem Schriftbild.
Aufbau des Buchs und Seitenzahlen identisch mit Taschenbuch
häufig benötigte Zahlenwerte sind übersichtlich in Tabellen abgedruckt,
Stichwortverzeichnis zur einfachen Suche nach Schlagworten,
die Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung verweisen über entsprechende Icons direkt auf die Tabellen und Informationen Recht, sofern dort noch weitere Informationen zu einem Thema zu finden sind.
Platz für eigene Notizen.
Integriertes Lesebändchen.
Lieferumfang
- Hardcover-Ausgabe der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung", 1. oder 2. Auflage im Großformat für Ihren Schreibtisch.
- Freischaltcode zur Aktivierung der Inhalte der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" innerhalb der Website "TabInf digital" inklusive erweitertem Funktionsumfang.