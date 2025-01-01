Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung 2026
- Relevante, aktuelle Informationen aus Steuer-, Handels-, Sozialversicherungs- und Gebührenrecht
- Exklusiv für Mitglieder und deren Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft - bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihre steuerliche Beraterin oder steuerlichen Berater
Beschreibung
Das Taschenbuch "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" enthält die für die tägliche Beratungspraxis relevanten und aktuellen Informationen aus Steuer-, Handels-, Sozialversicherungs- und Gebührenrecht.
Vorteile
-
Die Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung erscheinen jeweils zu Jahresbeginn in einer vollständig überarbeiteten Neuausgabe.
-
Bestellungen nach dem Erscheinungstermin der 2. Auflage (zu Beginn des zweiten Quartals) werden mit der 2. Auflage beliefert.
-
Häufig benötigte Zahlenwerte sind übersichtlich in Tabellen abgedruckt.
-
Stichwortverzeichnis zur einfachen Suche nach Schlagworten.
-
Die Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung verweisen über entsprechende Icons direkt auf die Tabellen und Informationen Recht, sofern dort noch weitere Informationen zu einem Thema zu finden sind.
-
Über DATEV MyMarketing individualisiert mit Kanzlei-Logo zur Weitergabe an Mandanten bestellbar.
Hinweis
Sie können im Bestellprozess zwischen "Bestellung" und "Abonnement" wählen.
Bei "Bestellung" wird die aktuelle Ausgabe sofort nach Erscheinung ausgeliefert.
Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt voraussichtlich im Januar 2026.
Wie gewohnt, gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Ausgabe der Tabellen und Informationen mit persönlichem Kanzleilogo oder komplett individualisiertem Umschlag drucken zu lassen. Stichtag für eine individualisierte Ausgabe ist jährlich der 15. Dezember.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür www.datev-mymarketing.de.