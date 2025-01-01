Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung 2026 - 2. Auflage, Hardcover-Ausgabe
- Hardcover-Print-Ausgabe
- Zusätzlich "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung, 2. Auflage" als digitale Version
- Exklusiv für Mitglieder und deren Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft - bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihre steuerliche Beraterin oder steuerlichen Berater
Beschreibung
Die 2. Auflage der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung“ in der Hardcover-Ausgabe ist eine auf den aktuellen Informationsstand gebrachte Version der 1. Auflage. Sie beinhaltet sämtliche Neuerungen und Gesetzesänderungen, die seit Herausgabe der 1. Auflage umgesetzt wurden. Die 2. Auflage wird jährlich zu Beginn des zweiten Quartals ausgeliefert.
Zusätzlich zur Hardcover-Ausgabe erhalten Sie eine Freischaltcodekarte zur Aktivierung der Inhalte der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung", 2. Auflage, innerhalb der Website "TabInf digital". Der Freischaltcode auf dem Kärtchen ist an ein digitales Endgerät gebunden und liegt der Hardcover-Ausgabe bei.
Hinweis
Sie können im Bestellprozess zwischen "Bestellung" und "Abonnement" wählen.
Bei "Bestellung" wird die aktuelle Ausgabe 2026 sofort nach Erscheinung im April ausgeliefert.
Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Wie gewohnt, gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt voraussichtlich im April 2026.
Leistungen
Aktuelle Informationen
Der Freischaltcode auf dem Kärtchen ist an ein digitales Endgerät gebunden.
Die Website auf der Sie die Inhalte der TabInf freischalten können erreichen Sie über den Link „https://tabinf.de". Es wird eine Internetverbindung benötigt.
Bereitstellung
- Aktualisierung durch unterjährige Content-Pflege.
- Newsservice innerhalb der Website.
- Auswahl an Schnellrechnern.
- Inhalte als Favoriten speichern.
Vorteile
-
Möglichkeit zur Einrichtung eines Abonnements für die 2. Auflage der Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung, Hardcover-Ausgabe, unter der Art.-Nr. 11750.
-
Stichwortverzeichnis zur einfachen Suche nach Schlagworten.
-
Platz für eigene Notizen.
-
Integrierte Lesebändchen.
Lieferumfang
- Hardcover-Ausgabe der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung“, 2. Auflage im Großformat für Ihren Schreibtisch.
- Freischaltcode zur Aktivierung der Inhalte der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" innerhalb der Website "TabInf digital" inklusive erweitertem Funktionsumfang.