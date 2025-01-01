Möchten Sie darüber hinaus noch die Daten wie die Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber, Mitteilungen über den Bezug von Renten- oder Lohnersatzleistungen, Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung oder die Beiträge zu vermögenswirksamen Leistungen digital erhalten, nutzen Sie die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung. Diese Abfragen sind bundesweit für Sie möglich.

Grundlage für die Abrufe der Daten ist die Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen, die mit dem BMF-Schreiben am 08.07.2019 neu gefasst wurde. Mit dieser Vollmacht erteilen Ihnen Ihre Mandanten die Einwilligung, gespeicherte Steuerdaten bei der Finanzverwaltung abzurufen. Um die Vertraulichkeit der sensiblen Steuerdaten zu gewährleisten, stellt Ihnen die Berufskammer die Vollmachtsdatenbank zur Verfügung. Pflegen Sie die unterschriebene Vollmacht in diese Vollmachtsdatenbank ein und übermitteln Sie sie elektronisch an die Finanzverwaltung. So können Sie komfortabel auf die bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten Ihrer Mandanten zugreifen.