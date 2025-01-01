PC-Schulung: Einstieg in das Lehrkonzept FIBU-Praxistage
- Einsatz des Lehrmittels FIBU-Praxistage
- Veranstaltung an drei Nachmittagen
- Für Neueinsteigende und Wiedereinsteigende
Hinweise
- Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist das Vorhandensein des jeweiligen Lehrmittels beim Seminar. Bitte bestellen Sie sich rechtzeitig vor dem Seminar die Referentenunterlage der FIBU-Praxistage.
- Sie benötigen folgende Hardware und Software:
- Tastatur mit Nummernblock oder einen externen Nummernblock
- Webbrowser "Google Chrome" oder "Microsoft Edge" (nicht: "Mozilla Firefox")
- Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Übersicht
Beschreibung
Im Seminar lernen Sie das Lehrkonzept "FIBU-Praxistage" kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie dieses am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unser erfahrener Referent bringt zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.
Anhand zweier Musterfälle lässt sich zunächst das manuelle Grundwissen vermitteln bzw. auffrischen, anschließend die DATEV-Buchungslogik mit dem Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen auf der Basis des SKR 03 oder SKR 04 einüben. Zur Bearbeitung des Lehrkonzepts ist das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erforderlich.
Inhalte
Der DATEV-Arbeitsplatz als Eingangstor zur Buchführung
Überblick zu den Anwendungsmöglichkeiten in der Buchführung u. a. werden folgende Themen behandelt:
Vom Buchen der Geschäftsvorfälle zur Auswertung der Periode
Die Umsatzsteuer zwischen Automatikkonto und Steuerschlüssel
Inventare und monatliche Abschreibung
Die Offene-Posten-Buchführung und deren Ausgleich
Details
Sie benötigen das folgende Programm: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.