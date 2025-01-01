PC-Schulung: Einstieg in das Lehrkonzept FIBU-Praxistage

Im Seminar lernen Sie das Lehrkonzept "FIBU-Praxistage" kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie dieses am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unser erfahrener Referent bringt zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.

Anhand zweier Musterfälle lässt sich zunächst das manuelle Grundwissen vermitteln bzw. auffrischen, anschließend die DATEV-Buchungslogik mit dem Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen auf der Basis des SKR 03 oder SKR 04 einüben. Zur Bearbeitung des Lehrkonzepts ist das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erforderlich.