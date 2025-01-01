Art.-Nr. 78695 | Bildungspartner-Angebot

PC-Schulung: Einstieg in das Lehrkonzept FIBU-Praxistage

  • Einsatz des Lehrmittels FIBU-Praxistage
  • Veranstaltung an drei Nachmittagen
  • Für Neueinsteigende und Wiedereinsteigende
Einmalig
0,00 €
Hinweise

  • Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist das Vorhandensein des jeweiligen Lehrmittels beim Seminar. Bitte bestellen Sie sich rechtzeitig vor dem Seminar die Referentenunterlage der FIBU-Praxistage.
  • Sie benötigen folgende Hardware und Software:
    • Tastatur mit Nummernblock oder einen externen Nummernblock
    • Webbrowser "Google Chrome" oder "Microsoft Edge" (nicht: "Mozilla Firefox")
  • Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.

Übersicht

Beschreibung

Im Seminar lernen Sie das Lehrkonzept "FIBU-Praxistage" kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie dieses am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unser erfahrener Referent bringt zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.

Anhand zweier Musterfälle lässt sich zunächst das manuelle Grundwissen vermitteln bzw. auffrischen, anschließend die DATEV-Buchungslogik mit dem Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen auf der Basis des SKR 03 oder SKR 04 einüben. Zur Bearbeitung des Lehrkonzepts ist das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erforderlich.

Inhalte

  • Der DATEV-Arbeitsplatz als Eingangstor zur Buchführung

  • Überblick zu den Anwendungsmöglichkeiten in der Buchführung u. a. werden folgende Themen behandelt:

    • Vom Buchen der Geschäftsvorfälle zur Auswertung der Periode

    • Die Umsatzsteuer zwischen Automatikkonto und Steuerschlüssel

    • Inventare und monatliche Abschreibung

    • Die Offene-Posten-Buchführung und deren Ausgleich

Details

Sie benötigen das folgende Programm: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 08.06.26 | 
14:30 - 17:00 Uhr
Mo, 15.06.26 | 
14:30 - 17:00 Uhr
Mo, 22.06.26 | 
14:30 - 17:00 Uhr
Plätze:

Einmalig
0,00 €
