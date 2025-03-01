Fallstudie Kanzleipraxis für Hochschulen - Referent
- Fächerübergreifender Musterfall zur Simulation von Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuerdeklaration und betriebswirtschaftliche Beratung
- Mittelgroße GmbH inkl. deren drei Gesellschafter
- speziell für Hochschulen
Übersicht
Mit der Fallstudie Kanzleipraxis für Hochschulen lassen sich typische Tätigkeiten in einer Steuerkanzlei praxisnah simulieren - von der Finanzbuchführung (SKR 04) über den Jahresabschluss bis zur Steuerdeklaration und betriebswirtschaftlichen Beratung. Mustermandant ist eine mittelgroße GmbH mit drei Gesellschaftern.
Die Fallstudie Kanzleipraxis ist modular aufgebaut. Das Fundament bildet der Basisfall mit den Themen Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuerdeklaration und betriebswirtschaftlicher Beratung.
In den Lehrmittel-Unterlagen integriert sind Verlinkungen zur Lernplattform DATEV Students online, welche weitere ergänzende Lerninhalte zum Umgang mit den DATEV-Programmen bietet. Auf DATEV Students online können Sie und Ihre Teilnehmenden auf kostenlose E-Learnings zur Vertiefung, Wiederholung, Vor- und Nachbereitung zurückgreifen. Dort finden Sie auch einen speziell auf den Musterfall abgestimmten Paketkurs. So wird es möglich, Inhalte, die Sie nicht in Ihrer Veranstaltung behandeln wollen, in Selbstlernphasen von Studierenden erarbeiten zu lassen.
Kurzinfo
Nachweise
Zertifikat
Der Musterfall bildet zusammen mit den E-Learnings auf DATEV Students online die Basis zur Vorbereitung auf die Online-Prüfung zum Zertifikat DATEV Führerschein.
Weiterbildungsbescheinigung
Bildungspartner, die das Lehrmittel in Unterricht / Seminar einsetzen, können ihren Lernenden eine Weiterbildungsbescheinigung aushändigen. Anders als beim Zertifikat wird damit keine Prüfung, sondern nur die Kursteilnahme attestiert. Ein individualisierbares Template steht in MyMarketing bereit.
Inhalte
Behandelte Themen
Im Basisfall behandelte Themen
Finanzbuchführung (inkl. OPOS, Anlagenbuchführung, unterjähriges Controlling)
Jahresabschlusserstellung und –analyse
Körperschaft-, Gewerbe- und Kapitalerstragsteuer
In der Komponente Einkommensteuer (inklusive) behandelte Themen:
- Einkommensteuer der drei Gesellschafter
Erforderliches Vorwissen
Der Basisfall inklusive die Komponente Einkommensteuer eignet sich für den Einsatz im fortgeschrittenem Bachelor- sowie im Masterstudiengang.
Grundlagen der Finanzbuchführung, des Jahresabschluss, der Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einkommensteuer werden vorausgesetzt. Die Unterlage ist auch zum Selbststudium geeignet.
E-Learning auf DATEV Students online
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
Zur Bearbeitung des Musterfalls sind je nach verwendetem Modul folgende Programme erforderlich:
DATEV Arbeitsplatz
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
DATEV Anlagenbuchführung
DATEV Basis Wirtschaftsberatung
DATEV Unternehmensanalyse
DATEV Einkommensteuer comfort
DATEV Körperschaftsteuer comfort
DATEV Kapitalertragsteuer
DATEV Steuergestaltung
- lokale Installation: Arbeiten Sie mit lokal installierter Software, müssen Sie die Datenbestände (Art.-Nr. 42380) separat bestellen.
- DATEV Software online: Bitte wählen Sie das Template "Fallstudie Kanzleipraxis" bzw. "DATEV-Führerschein-Prüfung".
Bestandteile
Bestandteile der hier bestellbaren Ausgabe für Referierende:
Fallstudie Kanzleipraxis: Basisfall - Referentenausgabe
Fallstudie Kanzleipraxis: Basisfall - Lösungen für Teilnehmer:innen
Fallstudie Kanzleipraxis: Komponente Einkommensteuer
Eröffnungspräsentation: "Mit der Fallstudie Kanzleipraxis zum DATEV-Führerschein" 2025
Kontenrahmen: DATEV SKR 04 (gültig für 2024)
Übersicht: "Die DATEV-Buchungszeile"
Broschüre: "Wie liest man die DATEV-BWA?" (bei Bestellungen bis Ende April nicht im Lieferumfang enthalten, da aktuell in Überarbeitung)