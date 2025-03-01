Mit der Fallstudie Kanzleipraxis für Hochschulen lassen sich typische Tätigkeiten in einer Steuerkanzlei praxisnah simulieren - von der Finanzbuchführung (SKR 04) über den Jahresabschluss bis zur Steuerdeklaration und betriebswirtschaftlichen Beratung. Mustermandant ist eine mittelgroße GmbH mit drei Gesellschaftern.

Die Fallstudie Kanzleipraxis ist modular aufgebaut. Das Fundament bildet der Basisfall mit den Themen Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuerdeklaration und betriebswirtschaftlicher Beratung.