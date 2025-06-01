Glaser LEU FIBU/JAHR im Unterricht - Referent
- Modular aufgebauter Musterfall zu Finanzbuchführung und Jahresabschluss
- pro Modul ca. 10 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten
Übersicht
Im Rahmen des Musterfalls führen die Teilnehmenden für den Mustermandanten Leu (Einzelunternehmer, wahlweise SKR 03 oder SKR 04) die Finanzbuchführung für das Vorjahr durch und erstellen den Jahresabschluss mit der Anlagenbuchführung und der Gewerbesteuerberechnung.
Als weitere Ergänzung bietet sich der Musterfall "Ergänzungsfall Mahnwesen" an.
Der Fall ist modular aufgebaut. Jedes Modul kann, je nach zur Verfügung stehender Zeit und Kenntnisstand der Teilnehmenden, auch einzeln eingesetzt werden.
Ziel ist es, praxisnahe Anwendungskompetenzen sowie digitale Buchungskenntnisse zu fördern. Lernende werden auf die Anwendung der DATEV-Software vorbereitet, einschließlich Wissen zur Buchungstheorie, Buchungspraxis, Jahresabschlusserstellung und -analyse. Die Materialien dienen zugleich als Basis für die Prüfungsvorbereitung auf das DATEV-Zertifikat.
Kurzinfo
Nachweise
Zertifikat
Der Musterfall bildet zusammen mit den E-Learnings auf DATEV Students online die Basis zur Vorbereitung auf die Online-Prüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung.
Weiterbildungsbescheinigung
Bildungspartner, die das Lehrmittel in Unterricht / Seminar einsetzen, können ihren Lernenden eine Weiterbildungsbescheinigung aushändigen. Anders als beim Zertifikat wird damit keine Prüfung, sondern nur die Kursteilnahme attestiert. Ein individualisierbares Template steht in MyMarketing bereit.
Inhalte
Behandelte Themen
-
Finanzbuchführung in der Theorie: Enthält theoretische Grundlagen der Buchführung.
-
Finanzbuchführung in der Praxis: Enthält den Buchungsmonat November mit einfachen und den Buchungsmonat Dezember mit komplexeren Buchungssachverhalten. Die Bank wird hierbei elektronisch gebucht.
-
Jahresabschluss: Enthält theoretische Grundlagen des Jahresabschlusses, Anlagenbuchführung, Abschlussbuchungen und Berechnung der Gewerbesteuer.
-
Digitales Buchen: Seit der Version 2022 ist dieses Kapitel als Online-Kurs auf unserer Lernplattform DATEV Students online verfügbar. Einen Verweis mit dem dazugehörigen Link finden Sie in der Unterlage.
Erforderliches Vorwissen
- Grundkenntnisse der Finanzbuchführung werden vorausgesetzt
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
- Je nach Modul werden die folgenden Programme benötigt: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Anlagenbuchführung, DATEV Gewerbesteuer comfort, DATEV Wirtschaftsberatung, Unternehmensanalyse.
- lokale Installation: Arbeiten Sie mit lokal installierter Software, müssen Sie die Datenbestände (Art.-Nr. 42078) separat bestellen
- DATEV Software online: Bitte wählen Sie das Template "Glaser Leu FIBU/JAHR"
Bestandteile
- Unterlage für Unterrichtende
- Referentenunterlage
- Unterlage für Teilnehmende inkl. Lösungen für SKR 03 & SKR 04
- DATEV-Buchungszeile mit Hotkeys