Zusammenarbeit mit der DATEV-Lohndienstleistung
Broschüre
Detaillierte Hinweise bezüglich der Dienstleistung finden Sie in der Broschüre. Sie beinhaltet sämtliche Leistungen sowie die dazugehörigen Preise.
Broschüre DATEV-Lohndienstleistung (gültig ab 1. November 2025)
Sie sind interessiert?
Sie möchten mit uns über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten?
Wir prüfen Ihre Anfrage und setzen uns danach mit Ihnen in Verbindung.
Normallohn: Füllen Sie das Anfrageformular aus und senden Sie es an lohndienstleistung@datev.de (XLS)
Baulohn: Füllen Sie die Anfrageformulare aus und senden Sie sie an lohndienstleistung@datev.de
Sie sind bereits Kunde der DATEV-Lohndienstleistung?
Hier im Kundenbereich finden Sie die Unterstützungsmaterialien sowie die Vorlagen für die weitere Zusammenarbeit.
Unterlagen für Mandanten
Login-Bereich: Formulare für die laufende Zusammenarbeit
Unterlagen für Ihre Kanzlei
