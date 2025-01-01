Startpaket ohne Lohndienstleistung

Sie wollen die Lohnabrechnung für Ihre Mandate weiterhin selbst in Ihrer Kanzlei abrechnen. Profitieren Sie dabei von den Erfahrungen der DATEV-Lohndienstleistung.

Mit dem Startpaket ohne DATEV-Lohndienstleistung können Sie auf alle im Rahmen der Dienstleistung verwendeten Anleitungen, Checklisten und Vorlagen für Ihren Kanzleiprozess im Lohn zugreifen.

Mit der Bestellung des Startpakets können Sie ebenfalls die individuelle Softwarelösung ISWL Individueller Personalfragebogen kostenfrei für zwölf Monate nutzen. Der Excel-Personalfragebogen ermöglicht bei Eintritt neuer Arbeitnehmer die Erfassung der Daten. Die erfassten Daten können im DATEV Lohn- Programm eingelesen werden.

Falls Sie einen Beratungstermin (kostenpflichtig) wünschen, steht Ihnen das Team der DATEV-Lohndienstleistung zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter lohndienstleistung@datev.de.