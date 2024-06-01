Lohnpfändung mit DATEV LODAS

Mit der Pfändung von Lohn- und Gehaltsansprüchen kann ein Gläubiger auf das Arbeitseinkommen des Schuldners, der Arbeitnehmer ist, zugreifen. Eine wirksame Pfändung von Arbeitseinkommen hat zur Folge, dass der Arbeitgeber den pfändbaren Teil des Verdienstes ermitteln und an den Gläubiger abführen muss. Der Arbeitgeber wird damit zum sogenannten Drittschuldner. Die Lohnsachbearbeitung muss die Pfändung regelgerecht umsetzen.

In dem Lernvideo erhalten Sie Informationen rund um das Thema Pfändung. Wir zeigen in verschiedenen Praxisbeispiele die Lösungen auf. Und Sie sehen, wie mehrere Lohnpfändungen kombiniert werden können.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit LODAS im Juli 2024.