Lohnpfändung mit DATEV LODAS
- Fachliche Grundlagen zur Lohnpfändung
- Notwendige Stammdaten
- Verschiedene Pfändungsarten mit Abrechnungsbeispielen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Mit der Pfändung von Lohn- und Gehaltsansprüchen kann ein Gläubiger auf das Arbeitseinkommen des Schuldners, der Arbeitnehmer ist, zugreifen. Eine wirksame Pfändung von Arbeitseinkommen hat zur Folge, dass der Arbeitgeber den pfändbaren Teil des Verdienstes ermitteln und an den Gläubiger abführen muss. Der Arbeitgeber wird damit zum sogenannten Drittschuldner. Die Lohnsachbearbeitung muss die Pfändung regelgerecht umsetzen.
In dem Lernvideo erhalten Sie Informationen rund um das Thema Pfändung. Wir zeigen in verschiedenen Praxisbeispiele die Lösungen auf. Und Sie sehen, wie mehrere Lohnpfändungen kombiniert werden können.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn
Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit LODAS im Juli 2024.
Themen
Grundlagen der Lohnpfändung
Die Stammdaten zur Pfändung im Überblick
Einzelne Pfändung abrechnen
Mehrere Pfändungen abrechnen
Einer gewöhnlichen Pfändung folgt eine weitere gewöhnliche Pfändung
Einer gewöhnlichen Pfändung folgt eine Unterhaltspfändung
Einer Unterhaltspfändung folgt eine gewöhnliche Pfändung
Einer Unterhaltspfändung folgt eine weitere Unterhaltspfändung
Verbraucherinsolvenz abrechnen
Nebeneinkommen berücksichtigen
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Steffen Panzer
Dipl.-Ökonom Mitarbeiter der DATEV eG
Herr Steffen Panzer ist seit 1991 bei der DATEV eG angestellt und Organisationsberater in der Niederlassung Magdeburg. Seine Beratungsschwerpunkte sind Lohn und Lohn in der Baubranche. Vor seiner Tätigkeit bei der DATEV war Herr Panzer in der Druck- und kunststoffverarbeitenden Industrie beschäftigt. Zudem arbeitete er als Software-Entwickler und Betriebsorganisator.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.