Mit Lohn und Gehalt comfort rechnen Sie durchgängig vor Ort am PC ab. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lohn- und Gehaltsabrechnung für beliebig viele Arbeitnehmer zu erstellen und umfassend zu bearbeiten.

Sie erfassen und verarbeiten die Lohndaten vor Ort am PC, zudem bereiten Sie die Lohnauswertungen auf und übermitteln die Zahlungen direkt von dort. Sonderformen rechnen Sie problemlos ab: z. B. Kurzarbeitergeld und Baulohn.

Zusätzlich bietet Ihnen der Programmteil Daten-Analyse-System Personalwirtschaft die Möglichkeit, Personalauswertungen zu erstellen. Zahlreiche Standardauswertungen sind dazu bereits im Programm hinterlegt. Zusätzlich stehen individuelle Auswertungen zur Verfügung. Mithilfe des Berichtsassistenten oder -editors lassen sich Berichte aufbereiten.

Die abrechnungsrelevanten Daten leiten Sie mit einem Klick über die DATEV-Cloud mittels einer schnellen und sicheren Verbindung an alle Institutionen weiter. Für die von den Institutionen zurückgemeldeten Daten bietet das Programm einen Abo-Auftrag, mit dem Sie automatisch die Daten ins Lohnprogramm übernehmen (z. B. geänderte Beitragssätze der Krankenkassen).

Die Lohnauswertungen können Sie selbst vor Ort drucken oder sie sich per Post zuschicken lassen. Alternativ können Sie sie den Mitarbeitern auch direkt über das Online-Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung stellen.