Lohn und Gehalt comfort
- Stets gesetzlich aktuelle Lohnabrechnung mit hohem Nutzungswert direkt am PC vor Ort (sicherheitsgeprüfte Software: ITSG-Zertifikat)
- Elektronische Datenübermittlung mit einem Klick an alle Institutionen über das DATEV-Rechenzentrum
- Profitieren Sie von zahlreichen Datenanalyse- und Berichtsmöglichkeiten
Inhalte
Beschreibung
Mit Lohn und Gehalt comfort rechnen Sie durchgängig vor Ort am PC ab. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lohn- und Gehaltsabrechnung für beliebig viele Arbeitnehmer zu erstellen und umfassend zu bearbeiten.
Sie erfassen und verarbeiten die Lohndaten vor Ort am PC, zudem bereiten Sie die Lohnauswertungen auf und übermitteln die Zahlungen direkt von dort. Sonderformen rechnen Sie problemlos ab: z. B. Kurzarbeitergeld und Baulohn.
Zusätzlich bietet Ihnen der Programmteil Daten-Analyse-System Personalwirtschaft die Möglichkeit, Personalauswertungen zu erstellen. Zahlreiche Standardauswertungen sind dazu bereits im Programm hinterlegt. Zusätzlich stehen individuelle Auswertungen zur Verfügung. Mithilfe des Berichtsassistenten oder -editors lassen sich Berichte aufbereiten.
Die abrechnungsrelevanten Daten leiten Sie mit einem Klick über die DATEV-Cloud mittels einer schnellen und sicheren Verbindung an alle Institutionen weiter. Für die von den Institutionen zurückgemeldeten Daten bietet das Programm einen Abo-Auftrag, mit dem Sie automatisch die Daten ins Lohnprogramm übernehmen (z. B. geänderte Beitragssätze der Krankenkassen).
Die Lohnauswertungen können Sie selbst vor Ort drucken oder sie sich per Post zuschicken lassen. Alternativ können Sie sie den Mitarbeitern auch direkt über das Online-Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung stellen.
Leistungen
-
Jederzeit vor Ort abrechnen
-
Die Daten für die Lohnabrechnung lesen Sie aus vorgelagerten Systemen ein
-
Das Programm prüft, ob alle relevanten Daten richtig sind
-
Bei Fragen unterstützen umfangreiche Nachschlagewerke zu den Programmfunktionen und den gesetzlichen Änderungen
-
Mit der Probeabrechnung prüfen Sie im Vorfeld, ob die endgültige Abrechnung korrekt ist
-
Nachdem die Lohnabrechnung vor Ort erstellt wurde, werden die relevanten Daten über das DATEV-Rechenzentrum an die Institutionen übermittelt
-
Elektronische Rückmeldungen von Institutionen werden automatisch übernommen, z. B. neu vergebene Sozialversicherungsnummern
-
Über Schnittstellen zu nachgelagerten Systemen übergeben Sie lohnrelevante Daten in die Finanzbuchführung und übermitteln Zahlungsaufträge an Banken
-
-
Unterstützende Funktionen
-
Mit dem Daten-Analyse-System Personalwirtschaft analysieren Sie die Personaldaten und Abrechnungsergebnisse mehrerer Monate
-
Individuelle Auswertungen erstellen und exportieren Sie bei Bedarf, z. B. nach Microsoft Excel oder Microsoft Access
-
Vorausgefüllte Formulare mit relevanten Lohndaten erleichtern das Erstellen von Bescheinigungen
-
-
DATEV-Rechenzentrum optional nutzen
-
Lassen Sie Auswertungen im DATEV-Rechenzentrum drucken, kuvertieren und direkt an Ihre Kanzlei, Ihre Mandanten oder deren Arbeitnehmer versenden, z. B. die Brutto/Netto-Abrechnung. Alternativ stellen Sie den Mitarbeitern die Auswertungen über DATEV Arbeitnehmer online digital zur Verfügung
-
Alle erfassten Daten können Sie im DATEV-Rechenzentrum archivieren und sich bei Bedarf auf DVD zusenden lassen, z. B. bei einer sv-rechtlichen oder steuerlichen Betriebsprüfung
-
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Demo
Kundenstimmen
Dank der DATEV-Programme können wir die komplexen Aufgaben bewältigen und vor allem Arbeitsprozesse optimieren.
Pflegewohnzentrum Kaulsdorf
Pflegewohnzentrum Kaulsdorf
Dank DATEV sind wir mit unserer Lohnabrechnung immer auf der sicheren Seite! Sie ist immer aktuell, schnell und zuverlässig und es ist keine zusätzliche Kontrolle mehr notwendig.
Volker Müller
Leiter Personal
RASTAL GmbH & Co. KG
Produktvergleich
|Funktion
|Lohn und Gehalt comfort
|Lohn und Gehalt classic
|
Allgemeine Informationen Lohn und Gehalt
|
Anzahl abrechenbarer Arbeitnehmer
|unbegrenzt
|unbegrenzt
|
DATEV-Systemumgebung
|erforderlich
|erforderlich
|
Netzwerkfähigkeit
|✓
|✓
|
Abrechnungsformen Lohn und Gehalt
|
Baulohn
|✓
|✓
|
Betriebliche Altersvorsorge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
|✓
|✓
|
Abrechnung Lohn und Gehalt
|
Datensicherung und Archivierung mit Archiv-DVD
|✓
|✓
|
Elektronische Datenübermittlung an Institutionen
|✓
|✓
|
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
|✓
|✓
|
Kostenstellenverteilung
|✓
|✓
|
Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechnung inkl. des kompletten Vorjahres
|✓
|✓
|
Recherche und Fachinfos
|
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
|✓
|✗
|
Elektronisches Wissen Lohn und Personal
|✓
|✓
|
Erstellen von Bescheinigungen Lohn und Gehalt
|
E-Mail-Versand von Bescheinigungen
|✓
|✓
|
Datenübernahme aus der Abrechnung
|✓
|✓
|
Formularaktualität
|✓
|✓