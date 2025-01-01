LODAS comfort
- Stets gesetzlich aktuelle Lohnabrechnung mit hohem Nutzwert (sicherheitsgeprüfte Software: ITSG-Zertifikat)
- Elektronische Datenübermittlung mit einem Klick an alle Institutionen über das DATEV-Rechenzentrum
- Profitieren Sie von zahlreichen Datenanalyse- und Berichtsmöglichkeiten
Hinweis
Die Lohn- und Gehaltsabrechnung über das DATEV-Rechenzentrum erledigen Sie mit LODAS comfort effizient. Automatismen und Statistiken helfen bei der Arbeit. Ferner können im Programm Branchentarife hinterlegt werden.
Inhalte
Beschreibung
Mit LODAS comfort rechnen Sie sicher über das DATEV-Rechenzentrum, dem physischen Ort der DATEV-Cloud ab. Mit dem Programm erstellen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung für beliebig viele Arbeitnehmer. Gesetzliche Änderungen übernehmen Sie mit wenigen Klicks zuverlässig ins Programm. Die hierfür benötigten Updates sind bereits im Preis inbegriffen.
Erfassen und verwalten Sie Ihre Lohndaten vor Ort, die Verarbeitung übernimmt das DATEV-Rechenzentrum. Hier werden Daten automatisch gesichert und archiviert. Für die Abrechnung benötigte Institutionsdaten stehen stets aktuell zur Verfügung. Verringern Sie zeitlichen Aufwand, in dem Sie sich die Bescheinigungen automatisch aus dem Programm heraus befüllen lassen.
Zusätzlich erstellen Sie mit dem Programmteil Daten-Analyse-System Personalwirtschaft Personalauswertungen. Zahlreiche Standardauswertungen sind dazu bereits im Programm hinterlegt. Zusätzlich stehen individuelle Auswertungen zur Verfügung. Mithilfe von Berichtsassistent oder -editor lassen sich Berichte aufbereiten.
Die abrechnungsrelevanten Daten leiten Sie mit einem Klick über die DATEV-Cloud mittels einer schnellen und sicheren Verbindung an alle Institutionen weiter. Für die von den Institutionen zurückgemeldeten Daten bietet das Programm einen Abo-Auftrag, mit dem Sie automatisch die Daten ins Lohnprogramm übernehmen (z. B. neue Freibeträge vom Finanzamt).
Die fertigen Auswertungen lassen Sie sich wahlweise per Post schicken, elektronisch an Ihren PC senden, oder den Mitarbeitern direkt über das Online-Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung stellen.
Auch Sonderformen rechnen Sie problemlos ab: z. B. Kurzarbeitergeld, Akkordlohn und öffentlicher Dienst.
Außerdem lassen sich über Entgelttabellen Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefüge im Programm hinterlegen.
Leistungen
-
Einfach abrechnen
-
Die Daten für die Lohnabrechnung lesen Sie aus vorgelagerten Systemen ein
-
Das Programm prüft alle relevanten Daten auf Richtigkeit
-
Bei Fragen unterstützen umfangreiche Nachschlagewerke zu den Programmfunktionen und den gesetzlichen Änderungen
-
Mit der Probeabrechnung prüfen Sie im Vorfeld, ob die endgültige Abrechnung korrekt ist
-
Nachdem die Lohndaten in der DATEV-Cloud verarbeitet sind, werden die relevanten Daten an die Institutionen übermittelt
-
Elektronische Rückmeldungen von Institutionen werden automatisch übernommen, z. B. neu vergebene Sozialversicherungsnummern
-
Auswertungen lassen Sie im DATEV-Rechenzentrum drucken, kuvertieren und direkt an Unternehmen oder Arbeitnehmer versenden, z. B. die Brutto/Netto-Abrechnung. Alternativ stellen Sie den Mitarbeitern die Auswertungen über DATEV Arbeitnehmer online digital zur Verfügung
-
Alle erfassten Daten werden im DATEV-Rechenzentrum automatisch archiviert, und bei Bedarf auf DVD zugesendet, z. B. bei einer sv-rechtlichen oder steuerlichen Betriebsprüfung
-
Über Schnittstellen zu nachgelagerten Systemen übergeben Sie lohnrelevante Daten in die Finanzbuchführung und übermitteln Zahlungsaufträge an Banken
-
-
Unterstützende Funktionen
-
Optional steht Ihnen für die Abrechnung die Eilverarbeitung zur Verfügung. Sie liefert schnell Abrechnungsergebnisse, unabhängig von den Verarbeitungsläufen im DATEV-Rechenzentrum
-
Mit dem Daten-Analyse-System Personalwirtschaft analysieren Sie die Personaldaten und Abrechnungsergebnisse mehrerer Monate
-
Individuelle Auswertungen erstellen und exportieren Sie bei Bedarf z. B. nach Microsoft Excel oder Microsoft Access
-
Vorausgefüllte Formulare mit relevanten Lohndaten erleichtern das Erstellen von Bescheinigungen
-
-
Flexible Tarifunterstützung über Entgelttabellen
-
Steuerung der Lohnabrechnung von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefügen über Entgelttabellen
-
Automatisierte tarifliche Höherstufungen
-
Mandantenweite Erfassung und Steuerung von monatlichen Zulagen und Sonderzahlungen
-
Demo
Kundenstimmen
Unser Ansprechpartner bei DATEV hat ein hohes Fachwissen und ist auch in branchenspezifischen Angelegenheiten gut informiert.
Ute Roeder
Sachgebietsleiterin Personalwesen
AWO Kreisverband Augsburg-Stadt e.V.
Gesetzliche Aktualität, automatische Datenübermittlung, Bescheinigungen und Auswertungen - bei LODAS comfort ist der Name Programm.
Florian Lemberg
Leiter der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
Fraport Security Services GmbH
Produktvergleich
|Funktion
|
LODAS comfort
|
LODAS classic
|
Allgemeine Informationen LODAS
|
DATEV-Systemumgebung
|erforderlich
|erforderlich
|
Netzwerkfähigkeit
|✓
|✓
|
Anzahl abrechenbarer Arbeitnehmer
|unbegrenzt
|unbegrenzt
|
Abrechnungsformen LODAS
|
Baulohn, öffentlicher Dienst
|✓
|✓
|
Betriebliche Altersvorsoge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
|✓
|✓
|
Abrechnung LODAS
|
Datensicherung und Arichivierung mit Archiv-DVD
|✓
|✓
|
Elektronische Datenübermittlung an Institutionen
|✓
|✓
|
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
|✓
|✓
|
Kostenstellenverteilung
|✓
|✓
|
Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechtigung inkl. des kompletten
Vorjahres
|✓
|✓
|
Recherche und Fachinfos
|
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
|✗
|✗
|
Elektronisches Wissen Lohn und Personal
|✓
|✓
|
Erstellen von Bescheinigungen LODAS
|
E-Mail-Versand von Bescheinigungen
|✓
|✓
|
Datenübernahme aus der Abrechnung
|✓
|✓
|
Formularaktualität
|✓
|✓
|
Flexible Tarifunterstützung
|
Sonderzahlungen
|✓
|✓
|
Monatliche Zulagen
|✓
|✓
|
Entgelttabellen
|✓
|✓