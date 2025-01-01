-

Start mit den DATEV-Lohnprogrammen

Sie beginnen gerade damit, sich mit Lohnabrechnungen zu beschäftigen und möchten sich in den Arbeitsalltag sowie in die DATEV-Lohnprogramme einarbeiten. Egal, ob als Neuling, im Quer- oder Wiedereinstieg oder als Azubi – wir haben das passende Angebot für Ihr Einstiegslevel und unterstützen Sie Schritt für Schritt bei Ihrer Weiterbildung. So starten Sie sicher in den Lohn!

Wir bieten Ihnen die Seminare in verschiedenen Lernformaten an - als Präsenzseminar, als Online-Seminar oder als Lernvideo. Ganz nach Ihrem Bedarf.

Start mit DATEV LODAS

Grundlagen und Basiswissen

Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung

Nach dem Seminarbesuch verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit das Basiswissen.

Praxis und Musterfälle

DATEV LODAS - Lohnabrechnung für Neuanwender

Lernen Sie, selbstständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen durchzuführen. Vom Aufbau, der Neuanlage von Mandanten und Mitarbeitenden bis hin zu Musterfällen.

Spezialfall Baulohn

DATEV LODAS classic / comfort –Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender

Wir vermitteln Ihnen alle Grundkenntnisse, um mit DATEV LODAS Baulohnabrechnungen sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.

Datenanalyse

Lohndaten professionell aufbereiten: DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft

Im Seminar lernen Sie den Leistungsumfang, die Auswertungsmöglichkeiten und die Bedienung des Programms DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft kennen.

Start mit DATEV Lohn und Gehalt

Grundlagen und Basiswissen

Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung

Nach dem Seminarbesuch verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit das Basiswissen.

Praxis und Musterfälle

DATEV Lohn und Gehalt – Lohnabrechnung für Neuanwender

Lernen Sie, selbstständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen durchzuführen. Vom Aufbau, der Neuanlage von Mandanten und Mitarbeitenden bis hin zu Musterfällen.

Spezialfall Baulohn

DATEV Lohn und Gehalt classic /comfort – Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender

Wir vermitteln Ihnen alle Grundkenntnisse, um Baulohnabrechnungen sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.

Datenanalyse

Lohndaten professionell aufbereiten: DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft

Im Seminar lernen Sie den Leistungsumfang, die Auswertungsmöglichkeiten und die Bedienung des Programms DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft kennen.