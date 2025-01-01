Lohndaten individuell aufbereiten: DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
- Erstellung und Bearbeitung von Standard- und individuellen Auswertungen
- Erstellung individueller Berichte inklusive Berechnung mit Hilfe eines Assistenten und Editors
- Einspielen und Sichern von Auswertungen und Berichten
- Export der Daten in nachgelagerte Programme wie Tabellenkalkulations- und Datenbankprogramme
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Personalstatistiken liefern wertvolle Informationen für die Personalabteilung und die Unternehmensführung. Auswertungen zu Personalkosten pro Abteilung oder Kostenstelle, Übersichten bezüglich der Resturlaubsstände von Mitarbeitern oder auch Fluktuationsstatistiken sind Beispiele für unerlässliche Grundlagen eines effizienten Personalcontrollings. Das DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ermöglicht es Ihnen mittels Standardauswertungen und individuellen Statistiken die Daten nutzbar zu machen. Integrierte und individualisierte Berichte dienen der Visualisierung der ausgewerteten Informationen. Durch gezielte PC-Übungen lernen Sie als neuer oder fortgeschrittener Anwender das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Themen
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender der DATEV-Programme
LODAS comfort oder Lohn und Gehalt comfort
Personal-Managementsystem classic
Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.