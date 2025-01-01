Personalstatistiken liefern wertvolle Informationen für die Personalabteilung und die Unternehmensführung. Auswertungen zu Personalkosten pro Abteilung oder Kostenstelle, Übersichten bezüglich der Resturlaubsstände von Mitarbeitern oder auch Fluktuationsstatistiken sind Beispiele für unerlässliche Grundlagen eines effizienten Personalcontrollings. Das DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ermöglicht es Ihnen mittels Standardauswertungen und individuellen Statistiken die Daten nutzbar zu machen. Integrierte und individualisierte Berichte dienen der Visualisierung der ausgewerteten Informationen. Durch gezielte PC-Übungen lernen Sie als neuer oder fortgeschrittener Anwender das Gelernte in die Praxis umzusetzen.