Lohndaten individuell aufbereiten: DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars:
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Personalstatistiken liefern wertvolle Informationen für die Personalabteilung und die Unternehmensführung. Auswertungen zu Personalkosten pro Abteilung, Kostenstellen sowie Lohnarten, Übersichten bezüglich der Resturlaubsstände von Mitarbeitern oder Fluktuationsstatistiken sind Beispiele für unerlässliche Grundlagen eines effizienten Personalcontrollings. Das DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ermöglicht es Ihnen mittels Standardauswertungen und individuellen Statistiken die Daten nutzbar zu machen. Integrierte und individualisierte Berichte dienen der Visualisierung der ausgewerteten Informationen. Durch gezielte PC-Übungen lernen Sie als neuer oder fortgeschrittener Anwender das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Themen
-
Erstellung und Bearbeitung von Standard- und individuellen Auswertungen, z. B. mittels Filter und Verdichtung
-
Erstellung individueller Berichte inklusive Berechnung mit Hilfe eines Assistenten und Editors
-
Einspielen und Sichern von Auswertungen und Berichten
-
Export der Daten in nachgelagerte Programme wie z. B. Tabellenkalkulationsprogramme
Details
Teilnehmerkreis
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.