Online-Übungen während des Seminars:

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Personalstatistiken liefern wertvolle Informationen für die Personalabteilung und die Unternehmensführung. Auswertungen zu Personalkosten pro Abteilung, Kostenstellen sowie Lohnarten, Übersichten bezüglich der Resturlaubsstände von Mitarbeitern oder Fluktuationsstatistiken sind Beispiele für unerlässliche Grundlagen eines effizienten Personalcontrollings. Das DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ermöglicht es Ihnen mittels Standardauswertungen und individuellen Statistiken die Daten nutzbar zu machen. Integrierte und individualisierte Berichte dienen der Visualisierung der ausgewerteten Informationen. Durch gezielte PC-Übungen lernen Sie als neuer oder fortgeschrittener Anwender das Gelernte in die Praxis umzusetzen.