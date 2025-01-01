Lohn im Öffentlichen Dienst? Kein Problem!
Haben Sie bereits LODAS im Einsatz? Dort ist im Teilbereich "Öffentlicher Dienst" die Entgeltabrechnung bereits inklusive!
Das Programm ist auf die Besonderheiten der tariflichen Anforderungen im Öffentlichen Dienst ausgerichtet und ermöglichen Ihnen so, beliebig viele Arbeitnehmer komfortabel abzurechnen - und das garantiert immer auf dem gesetzlich aktuellen Stand.
Sie können die Lohndaten direkt vor Ort erfassen. Im DATEV-Rechenzentrum werden die Daten täglich in zwölf Verarbeitungsläufen berechnet. Zudem werden folgende Daten automatisch für Sie bereitgestellt:
- Aktuelle Tarif- und Besoldungstabellen
- Zusatzversorgungskassen, die im DATEV-Rechenzentrum gepflegt werden
- Ermittlung der Jahressonderzahlung/Zuwendung
- Krankengeldzuschuss
- Zeitzuschläge und Zulagen
- Abrechnung von Kindergeld
- Personalstandstatistik
Auch bei Abweichungen vom Standard-Tarifvertrag bietet Ihnen das Programm für diese Besonderheiten eine geeignete Lösung.
Die Beiträge zur Abführung an die Zusatzversorgungskassen / an den Versorgungsverband VBLU werden vom DATEV-Rechenzentrum automatisch berechnet und überwacht. Der Datensatz zur maschinellen Weitergabe an die ZVK/VBLU für monatliche und jährliche Meldungen wird Ihnen ebenfalls bereitgestellt.
Zur Zahlung der Beiträge stehen Ihnen die Datenübermittlung an Kreditinstitute oder Überweisung auf Papier zur Verfügung.
Die Brutto/Netto-Abrechnung Öffentlicher Dienst beinhaltet die notwendigen tarifspezifischen Angaben.
Ihre Vorteile
- Die Standardtarife Öffentlicher Dienst sowie von Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A und B werden gesetzlich aktuell bereitgestellt.
- Software-Updates sind für Sie kostenfrei.
- Über eine automatische Berechnung werden Beiträge an die Zusatzversorgungskassen und an den Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Unternehmen e. V. (VBLU) abgeführt.
- Neben der Software erhalten Sie einen Top-Kundenservice durch unsere DATEV-Experten und einen persönlichen Kanzlei-Ansprechpartner.
- Profitieren Sie von kostenfreiem Zugriff auf zahlreiche Selbsthilfemedien sowie einer Vielzahl von Fachliteratur, Seminar- und Schulungsangeboten.
Rundum-Betreuung von Mandaten aus sozialen und kommunalen Einrichtungen
Unterstützen Sie Ihre Mandanten zusätzlich durch Auswertungen bei anstehenden Pflegesatzverhandlungen mit Kostenträgern. Das DATEV Branchenpaket erfüllt die spezielle Anforderung im betrieblichen Rechnungswesen und ermöglicht betriebswirtschaftliche Auswertungen wie kurzfristige Erfolgsrechnung und Kapitalflussrechnungen.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.
