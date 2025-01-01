Sie können die Lohndaten direkt vor Ort erfassen. Im DATEV-Rechenzentrum werden die Daten täglich in zwölf Verarbeitungsläufen berechnet. Zudem werden folgende Daten automatisch für Sie bereitgestellt:

Aktuelle Tarif- und Besoldungstabellen

Zusatzversorgungskassen, die im DATEV-Rechenzentrum gepflegt werden

Ermittlung der Jahressonderzahlung/Zuwendung

Krankengeldzuschuss

Zeitzuschläge und Zulagen

Abrechnung von Kindergeld

Personalstandstatistik

Auch bei Abweichungen vom Standard-Tarifvertrag bietet Ihnen das Programm für diese Besonderheiten eine geeignete Lösung.

Die Beiträge zur Abführung an die Zusatzversorgungskassen / an den Versorgungsverband VBLU werden vom DATEV-Rechenzentrum automatisch berechnet und überwacht. Der Datensatz zur maschinellen Weitergabe an die ZVK/VBLU für monatliche und jährliche Meldungen wird Ihnen ebenfalls bereitgestellt.

Zur Zahlung der Beiträge stehen Ihnen die Datenübermittlung an Kreditinstitute oder Überweisung auf Papier zur Verfügung.

Die Brutto/Netto-Abrechnung Öffentlicher Dienst beinhaltet die notwendigen tarifspezifischen Angaben.