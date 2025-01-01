Besondere Anforderungen
Zahlreiche Besonderheiten lassen die Lohn- und Gehaltsabrechnung im Baugewerbe kompliziert und aufwendig erscheinen: Eine Vielzahl an gesetzlichen Regelungen, ein umfangreiches Tarifwerk, zusätzliche Datenübermittlungsverfahren an die Sozialkassen. Darüber hinaus gilt es spezielle Vergütungsbestandteile zu beachten: Urlaubsentgelt, zusätzliches Urlaubsgeld, Saison-Kurzarbeitergeld, Mehraufwands-Wintergeld und vieles mehr.
Den Baulohn einfach schultern - mit DATEV
Haben Sie ein DATEV-Lohnprogramm im Einsatz? Dort ist der Baulohn inklusive! Mit DATEV-Software rechnen Sie Baulöhne für beliebig viele Arbeitnehmer ab. Die Besonderheiten von Bauhaupt- und Baunebengewerbe werden dabei umfassend berücksichtigt. Selbstverständlich sind Sie dabei immer auf dem gesetzlich aktuellen Stand und erhalten kostenfreie Software-Updates.
Um Ihnen die Lohn- und Gehaltsabrechnung für Baubetriebe vollumfassend zu ermöglichen, berücksichtigen die Programme DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt die baulohnspezifischen Besonderheiten. Einfaches Programm-Handling, automatische Berechnungen – z. B. des Mehraufwands-Wintergeldes oder des Urlaubsanspruches sowie Hilfen und Assistenten erleichtern Ihnen die Arbeit.
Auch die branchenspezifischen Besonderheiten wie z.B. das Saison-Kurzarbeitergeld und die im Zusammenhang stehenden ergänzenden Leistungen und Anträge sind für Sie einfach umsetzbar.
Zusätzlich werden folgende Daten automatisiert bereitgestellt:
- Tarifliche Arbeitszeiten
- Urlaubsprozentsätze
- Winterbeschäftigungsumlage
- Vermögenswirksame Leistungen
- Erstattung von Ausbildungsvergütungen und 13. Monatseinkommen
Beiträge und Erstattungen werden automatisiert für die Beitragsberechnung zu den Sozialkassen übermittelt. Auch das Saison-Kurzarbeitergeld wird automatisch ermittelt.
Ihre Vorteile
- Die Beitragsberechnung zu den Sozialkassen läuft mit automatisierter Übermittlung der Beiträge und Erstattungen.
- Das Saison-Kurzarbeitergeld wird automatisch ermittelt. Dabei werden Arbeitszeitkonten inklusive der Berechnung des Zuschuss-Wintergelds berücksichtigt, ebenso wie geleistete Arbeitsstunden des Mehraufwandswintergelds.
- Neben der Software erhalten Sie einen Top-Kundenservice durch unsere DATEV-Baulohnexperten und einen persönlicher Kanzlei-Ansprechpartner.
- Profitieren Sie von kostenfreiem Zugriff auf zahlreiche Selbsthilfemedien sowie einer Vielzahl von Fachliteratur, Seminar- und Schulungsangeboten.
Selbst abrechnen oder auslagern - Sie haben die Wahl
Sie entscheiden: Entweder rechnen Sie Baulöhne mit unseren Lohnabrechnungsprogrammen LODAS oder Lohn und Gehalt Baulohn komfortabel selbst ab, oder Sie lagern die Baulohnabrechnung an DATEV aus. Hierfür steht Ihnen die DATEV-Lohndienstleistung zur Verfügung.
Rundum-Betreuung von Baugewerbe-Mandaten
Liefern Sie Ihren Mandanten zusätzlich bauspezifische Auswertungen zur Betriebsproduktivität und wertvolle Informationen für die Vor- und Nachkalkulation. Beraten Sie zudem bei der Ermittlung von Betriebsmittel- und Kalkulationslohn sowie bei den entsprechenden Lohnzuschlägen und -nebenkosten.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.