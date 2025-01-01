Um Ihnen die Lohn- und Gehaltsabrechnung für Baubetriebe vollumfassend zu ermöglichen, berücksichtigen die Programme DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt die baulohnspezifischen Besonderheiten. Einfaches Programm-Handling, automatische Berechnungen – z. B. des Mehraufwands-Wintergeldes oder des Urlaubsanspruches sowie Hilfen und Assistenten erleichtern Ihnen die Arbeit.

Auch die branchenspezifischen Besonderheiten wie z.B. das Saison-Kurzarbeitergeld und die im Zusammenhang stehenden ergänzenden Leistungen und Anträge sind für Sie einfach umsetzbar.

Zusätzlich werden folgende Daten automatisiert bereitgestellt:

Tarifliche Arbeitszeiten

Urlaubsprozentsätze

Winterbeschäftigungsumlage

Vermögenswirksame Leistungen

Erstattung von Ausbildungsvergütungen und 13. Monatseinkommen

Beiträge und Erstattungen werden automatisiert für die Beitragsberechnung zu den Sozialkassen übermittelt. Auch das Saison-Kurzarbeitergeld wird automatisch ermittelt.