Branchenpaket Bau und Handwerk
- Spezifische Buchführung für Bau- und Handwerksbetriebe
- Aktuelle, branchenspezifische Auswertungen für Unternehmen aus dem Baugewerbe
- Darstellung konkreter, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, wie zum Beispiel Fertigungs-, Herstell- und Selbstkosten
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus.
Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1010808.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket für Bau und Handwerk wurde für die spezifischen Anforderungen an die Finanzbuchführung in dieser Branche entwickelt.
Der enthaltene Branchenkontenrahmen stellt die spezifischen Belange, wie zum Beispiel die Differenzierung nach kaufmännischen und gewerblichen Kosten in der Finanzbuchführung gemäß den gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen dar.
So können Sie ganz einfach eine branchengerechte und aussagekräftige Buchführung erstellen.
Leistungen
-
Sechsstelliger Kontenrahmen auf Basis des SKR03 bzw. 04
-
Verschiedene BWA-Formen für Bau- und Handwerksbetriebe als Kontroll- und Steuerungsinstrument
-
Umsetzung der E-Bilanzanforderungen