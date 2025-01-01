Das Branchenpaket für Bau und Handwerk wurde für die spezifischen Anforderungen an die Finanzbuchführung in dieser Branche entwickelt.

Der enthaltene Branchenkontenrahmen stellt die spezifischen Belange, wie zum Beispiel die Differenzierung nach kaufmännischen und gewerblichen Kosten in der Finanzbuchführung gemäß den gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen dar.

So können Sie ganz einfach eine branchengerechte und aussagekräftige Buchführung erstellen.