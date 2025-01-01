1. Auftaktgespräch
Zum Auftakt bestimmen wir mit Ihnen den Ausgangspunkt für Ihren weiteren Weg in das Themengebiet Online-Handel.
Ganz gleich, ob Sie ein strategisches Geschäftsfeld für die Zukunft entwickeln oder einen bestimmten Fall besprechen möchten, mit den gewonnenen Erkenntnissen erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre passende Lösung zu finden.
Unterstützungsangebot
2. Bestandsaufnahme
Beginnen Sie mit der vertieften Prüfung Ihrer bisherigen Geschäftsprozesse und Strukturen in Form einer Analyse des Ist-Zustandes. Dabei werden Ihre individuellen Herausforderungen identifiziert, die bei der Planung der nächsten Schritte berücksichtigt werden.
Unterstützungsangebot
3. Grundlagen schaffen
DATEV unterstützt Sie mit einem umfangreichen Seminar- und Fachliteraturangebot und ermöglicht Ihnen dadurch einen einfachen Einstieg in das Thema Online-Handel. Geschäftsabläufe, rechtliche Fragestellungen und Besonderheiten bei Online-Marktplätzen wie Amazon stehen dabei im Fokus.
Unterstützungsangebote
- Seminarpaket: Der Online-Handel in der Praxis (Module 1-4)
- Präsenzseminar mit Übung: Online-Händler sicher und effizient buchen
- Kollegenforum: E-Commerce
Ergänzende Fachliteratur
Kompaktwissen Beratungspraxis: Umsatzsteuerliche Besonderheiten beim innergemeinschaftlichen Online-Handel
4. Standards implementieren
Sie möchten das Thema E-Commerce als neues strategisches Geschäftsfeld in Ihrer Kanzlei entwickeln? Dabei ist die Implementierung von Standards im Bereich der Mandatsaufnahme und -bearbeitung sowie Abwicklung von abgehenden Mandanten ein wesentlicher Faktor, um den reibungslosen Ablauf im Kanzleialltag zu gewährleisten und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter zu entlasten. DATEV unterstützt Sie praxisnah bei der Konzeptionierung von standardisierten Prozessen, die auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt sind.
Unterstützungsangebot
5. Plausibilitätsprüfung und Qualitätssicherung
Bei jeder einzigen Online-Bestellung werden nicht nur zwischen Händlern und Kunden Transaktionen verursacht, sondern auch mit Banken, Zahlungsabwicklern und Lieferdiensten. Das Risiko, dass falsche Angaben und Buchungen gemacht werden, ist hoch. Die großen Datenmengen erhöhen zudem die Komplexität.
Bereiten Sie deshalb mit fundierten digitalen Datenanalysen Informationen für Ihre Mandanten transparent auf. Mit gezielten Prüfaufgaben lassen sich Ungereimtheiten erkennen und abschaffen.
Unterstützungsangebote
6. Die passenden Lösungen finden und integrieren
Das Thema E-Commerce ist ein dynamisches Feld. Das Angebot im Bereich von Shop-Systemen, Warenwirtschafts- und Rechnungsschreibungsprogrammen sowie Zahlungssystemen wächst unaufhörlich und verändert sich rasend schnell. Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie Partnerlösungen, die die DATEV-Produktwelt optimal ergänzen. DATEV unterstützt Sie dabei, die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung zu finden. Anschließend betrachtet DATEV mit Ihnen gemeinsam ganzheitlich Ihre Prozesse. Denn entscheidend ist die richtige Integration in die bestehende Systemlandschaft, um effizient arbeiten zu können. Gemeinsam gestalten wir Ihre neuen Prozesse ‒ ganz individuell.
Unterstützungsangebote
7. Mandanten informieren
Sie möchten Ihre Mandanten mit aktuellen Informationen rund ums Thema Online-Handel versorgen? Mandanten-Info-Broschüren und Fachbücher von DATEV unterstützen Sie dabei. Gleichzeitig positionieren Sie sich als kompetente Ansprechpartnerin bzw. als kompetenten Ansprechpartner bei Ihren Mandanten.
Unterstützungsangebote
8. Kontinuierlicher Austausch zur Qualitätssicherung
Sie haben bereits den Entwicklungspfad erfolgreich durchlaufen und besitzen neben dem theoretischen Wissen um Systeme, Prozesse und Lösungen auch viel Praxiserfahrung? Sie wünschen sich trotzdem einen regelmäßigen Austausch?
Dann gehen Sie auf uns zu, um Ideen auszutauschen und konstruktiv zu diskutieren. Im Kollegenforum E-Commerce können Sie darüber hinaus Ihre Erfahrungen mit Berufskolleginnen und Berufskollegen teilen und gleichzeitig vom Wissen dieser profitieren.
Unterstützungsangebote