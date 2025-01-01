E-Commerce für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
- Aktuelle Fallanalyse und Ableitung von Lösungsmaßnahmen
- Erstellung eines Weiterbildungsplans für eine ganzheitliche Kanzleientwicklung im E-Commerce
- Hilfestellung im Online-Handel
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir unterstützen Sie in der Online-Kurzberatung bei einem konkreten Mandat im Online-Handel, analysieren den Fall und entwickeln gemeinsam einen Lösungsansatz. Zusätzlich beraten wir Sie zu den vielfältigen Seminar- und Beratungsangeboten und erarbeiten für Ihre Kanzlei die passenden Angebote.
Im Zusammenhang mit der Verbuchung von E-Commerce-Mandanten bzw. deren Anbindung an das DATEV-Rechnungswesen ergeben sich Fragestellungen, die wir in der Kurzberatung gemeinsam aufnehmen, um Ihnen im Anschluss weitere Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können.
-
Welche verschiedenen Systeme sind bei Ihrem Mandanten aktuell im Einsatz (Online-Shop, Warenwirtschaft, Marktplätze)?
-
Wie können Daten zwischen diesen Systemen und der Finanzbuchführung ausgetauscht werden?
-
Gibt es gesetzliche Sachverhalte, die im konkreten Fall berücksichtigt werden müssen?
-
Welche weiteren Maßnahmen müssen für eine optimale Anbindung an die DATEV-Finanzbuchführung berücksichtigt werden?
Themen
Mögliche Beratungsthemen
-
Anforderungsklärung und Ableitung weiterer Maßnahmen:
-
Aufnahme und Bewertung der individuellen Anforderungen zur Anbindung eines expliziten E-Commerce-Mandanten an die Finanzubuchführung
-
Bestandsaufnahme der eingesetzten Software und Schnittstellen
-
Erstellung eines Folgeangebots, z. B. im Rahmen einer mehrtägigen Beratung zur Anbindung des E-Commerce-Mandanten
-
-
Hilfestellung zur selbstständigen Umsetzung:
-
Aufnahme des aktuellen Falls
-
Empfehlung und Ableitung der Umsetzungsschritte, um die E-Commerce-Buchführung selbst anzubinden
-
Besprechung weiterer möglicher Software-Partner zur Implementierung
-
-
Wissensaufbau im E-Commerce-Bereich:
-
Besprechung und Aufnahme Ihrer Mandantenstruktur im E-Commerce-Bereich
-
Analyse Ihres aktuellen Wissensstands im Online-Handel
-
Ableitung von konkreten Schulungsmaßnahmen und Beratungstagen
-
-
Review-Termin von bestehenden E-Commerce-Systemen
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber und prozessverantwortliche Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter