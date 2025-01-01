Art.-Nr. 79283 |
Ganztagsberatung vor Ort
Kurzberatung online

E-Commerce für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung

In dieser Online-Kurzberatung helfen wir Ihnen beim Einstieg in den Online-Handel und beraten Sie zu den vielfältigen Facetten der E-Commerce-Prozesse.
  • Aktuelle Fallanalyse und Ableitung von Lösungsmaßnahmen
  • Erstellung eines Weiterbildungsplans für eine ganzheitliche Kanzleientwicklung im E-Commerce
  • Hilfestellung im Online-Handel
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer Je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1-3 Std.

Inhalte

Beschreibung

Wir unterstützen Sie in der Online-Kurzberatung bei einem konkreten Mandat im Online-Handel, analysieren den Fall und entwickeln gemeinsam einen Lösungsansatz. Zusätzlich beraten wir Sie zu den vielfältigen Seminar- und Beratungsangeboten und erarbeiten für Ihre Kanzlei die passenden Angebote.

Im Zusammenhang mit der Verbuchung von E-Commerce-Mandanten bzw. deren Anbindung an das DATEV-Rechnungswesen ergeben sich Fragestellungen, die wir in der Kurzberatung gemeinsam aufnehmen, um Ihnen im Anschluss weitere Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können.

  • Welche verschiedenen Systeme sind bei Ihrem Mandanten aktuell im Einsatz (Online-Shop, Warenwirtschaft, Marktplätze)?

  • Wie können Daten zwischen diesen Systemen und der Finanzbuchführung ausgetauscht werden?

  • Gibt es gesetzliche Sachverhalte, die im konkreten Fall berücksichtigt werden müssen?

  • Welche weiteren Maßnahmen müssen für eine optimale Anbindung an die DATEV-Finanzbuchführung berücksichtigt werden?

Themen

Mögliche Beratungsthemen

  • Anforderungsklärung und Ableitung weiterer Maßnahmen:

    • Aufnahme und Bewertung der individuellen Anforderungen zur Anbindung eines expliziten E-Commerce-Mandanten an die Finanzubuchführung

    • Bestandsaufnahme der eingesetzten Software und Schnittstellen

    • Erstellung eines Folgeangebots, z. B. im Rahmen einer mehrtägigen Beratung zur Anbindung des E-Commerce-Mandanten

  • Hilfestellung zur selbstständigen Umsetzung:

    • Aufnahme des aktuellen Falls

    • Empfehlung und Ableitung der Umsetzungsschritte, um die E-Commerce-Buchführung selbst anzubinden

    • Besprechung weiterer möglicher Software-Partner zur Implementierung

  • Wissensaufbau im E-Commerce-Bereich:

    • Besprechung und Aufnahme Ihrer Mandantenstruktur im E-Commerce-Bereich

    • Analyse Ihres aktuellen Wissensstands im Online-Handel

    • Ableitung von konkreten Schulungsmaßnahmen und Beratungstagen

  • Review-Termin von bestehenden E-Commerce-Systemen

Details

Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber und prozessverantwortliche Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Preise

