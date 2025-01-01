E-Commerce für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung

Wir unterstützen Sie in der Online-Kurzberatung bei einem konkreten Mandat im Online-Handel, analysieren den Fall und entwickeln gemeinsam einen Lösungsansatz. Zusätzlich beraten wir Sie zu den vielfältigen Seminar- und Beratungsangeboten und erarbeiten für Ihre Kanzlei die passenden Angebote.

Im Zusammenhang mit der Verbuchung von E-Commerce-Mandanten bzw. deren Anbindung an das DATEV-Rechnungswesen ergeben sich Fragestellungen, die wir in der Kurzberatung gemeinsam aufnehmen, um Ihnen im Anschluss weitere Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können.