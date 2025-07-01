Einstieg in DATEV Datenprüfung

Art.-Nr. 78910 | Lernvideo (Vortrag)

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 07/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Lernen Sie den Umgang mit DATEV Datenprüfung, werten Sie Datenbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen nach prüferischen Fragestellungen aus und erkennen Sie das Potential der digitalen Datenanalyse anhand von Fallbeispielen.

Die Bedienung von DATEV Datenprüfung wird anhand von Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen veranschaulicht. Dabei werden die verschiedenen Phasen – vom Import bis zur Interpretation der Ergebnisse – in Fallbeispielen dargestellt und erklärt. Mit den standardisierten Prüfungsfragen erlernen Sie den praktischen Einsatz von DATEV Datenprüfung und erkennen das große Potential von Datenanalysen.

Das Lernvideo bildet die Grundlage für weitere Seminare zur DATEV Datenprüfung.

Themen

  • Daten aus Kanzlei Rechnungswesen importieren

  • Prüfungsschritte auswählen und Favoriten zur schnellen Bearbeitung relevanter Fragestellungen anlegen

  • Parameter anpassen

  • Ergebnisse ausgeben, interpretieren und dokumentieren

Details

Teilnehmerkreis

Neuanwender von DATEV Datenprüfung in der Kanzlei und im Unternehmen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Michel Birnbacher

Michel Birnbacher

Außendienstmitabeiter der DATEV eG

Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.

