Einstieg in DATEV Datenprüfung

Lernen Sie den Umgang mit DATEV Datenprüfung, werten Sie Datenbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen nach prüferischen Fragestellungen aus und erkennen Sie das Potential der digitalen Datenanalyse anhand von Fallbeispielen.

Die Bedienung von DATEV Datenprüfung wird anhand von Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen veranschaulicht. Dabei werden die verschiedenen Phasen – vom Import bis zur Interpretation der Ergebnisse – in Fallbeispielen dargestellt und erklärt. Mit den standardisierten Prüfungsfragen erlernen Sie den praktischen Einsatz von DATEV Datenprüfung und erkennen das große Potential von Datenanalysen.

Das Lernvideo bildet die Grundlage für weitere Seminare zur DATEV Datenprüfung.