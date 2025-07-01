Einstieg in DATEV Datenprüfung
- Datenbestände aus DATEV Rechnungswesen auswerten
- Standardisierte Prüfungsschritte anwenden
- Ergebnisse dokumentieren
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Lernen Sie den Umgang mit DATEV Datenprüfung, werten Sie Datenbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen nach prüferischen Fragestellungen aus und erkennen Sie das Potential der digitalen Datenanalyse anhand von Fallbeispielen.
Die Bedienung von DATEV Datenprüfung wird anhand von Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen veranschaulicht. Dabei werden die verschiedenen Phasen – vom Import bis zur Interpretation der Ergebnisse – in Fallbeispielen dargestellt und erklärt. Mit den standardisierten Prüfungsfragen erlernen Sie den praktischen Einsatz von DATEV Datenprüfung und erkennen das große Potential von Datenanalysen.
Das Lernvideo bildet die Grundlage für weitere Seminare zur DATEV Datenprüfung.
Themen
-
Daten aus Kanzlei Rechnungswesen importieren
-
Prüfungsschritte auswählen und Favoriten zur schnellen Bearbeitung relevanter Fragestellungen anlegen
-
Parameter anpassen
-
Ergebnisse ausgeben, interpretieren und dokumentieren
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwender von DATEV Datenprüfung in der Kanzlei und im Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Michel Birnbacher
Außendienstmitabeiter der DATEV eG
Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.