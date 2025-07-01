Art.-Nr. 78911 | Lernvideo (Vortrag)

Datenimport in DATEV Datenprüfung

Sie lernen, wie Sie Datenbestände zur weiteren Analyse und Verarbeitung mit DATEV Datenprüfung einlesen.
  • Grundlagen, Planung und Voraussetzungen von Datenstrukturen
  • Unterschiedliche Datenformate und Stukturen importieren
  • Datenintegrität prüfen und Referenztabellen erstellen
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 07/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen, Datenbestände unterschiedlicher Herkunftssysteme zu importieren und die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Transportformate einzuschätzen. Ferner wird die Überleitung der Daten in eine Referenztabelle zur weiteren automatisierten Verarbeitung erläutert.

Der Datenimport ist der sogenannte Knackpunkt einer erfolgreichen Datenanalyse. Sie erhalten einen Überblick über die unterschiedlichen Datenformate und deren Vor- und Nachteile. Im Anschluss werden die notwendigen Schritte zum erfolgreichen Datenimport in DATEV Datenprüfung anhand von Beispieldaten erklärt. Nach erfolgtem Import werden die Datenbestände einer ersten Plausibilitätsprüfung unterzogen und notwendige Anpassungen werden durchgeführt. Zudem wird gegebenenfalls eine Referenztabelle zur weiteren automatisierten Datenanalyse erstellt.

Themen

  • Unterschiedliche Transportformate kennen- und verstehen lernen

  • Datenbestände importieren

    • Empfohlener Beschreibungsstandard mit INDEX.XML (GDPdU-Format)

    • Microsoft Excel-Tabellen

    • Textdateien (Textdateien mit Trennzeichen (csv-Format), fixe Satzlängen)

  • Notwendige Anpassungen durchführen

  • Beziehungen zwischen Tabellen erstellen

  • Daten einer Referenztabelle zuordnen

Details

Teilnehmerkreis

Erfahrene Anwender von DATEV Datenprüfung in der Kanzlei und im Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen
Basiswissen über DATEV Datenprüfung (Vergleichbar mit Lernvideo Einstieg in die DATEV Datenprüfung, Art.-Nr. 78910)

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Michel Birnbacher

Michel Birnbacher

Außendienstmitabeiter der DATEV eG

Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78911 | Lernvideo (Vortrag)

Datenimport in DATEV Datenprüfung

Sie lernen, wie Sie Datenbestände zur weiteren Analyse und Verarbeitung mit DATEV Datenprüfung einlesen.
Einmalig
102,00 €
