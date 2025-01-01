Vom kleinen Familienbetrieb bis hin zum weltweit agierenden Großkonzern: Auf Online-Handel kann heute kaum ein Unternehmen verzichten. Doch der Boom stellt Betriebe und Kanzleien vor neue Herausforderungen.

Um Ihre Kanzlei für die Herausforderungen des Online-Handels optimal aufzustellen, empfehlen wir einen mehrstufigen Entwicklungspfad. Dieser besteht aus verschiedenen Lern- und Beratungsmodulen, mit denen wir Ihre Kanzlei und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung begleiten. Klicken Sie sich Schritt für Schritt durch den Entwicklungspfad Online-Handel!

Alle Schritte absolvieren Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Wir empfehlen Ihnen die dargestellte Reihenfolge.

Mit Wissen von DATEV erfolgreich in die Betreuung von Online-Händlern einsteigen.