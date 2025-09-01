Umsatzsteuerliche und buchhalterische Behandlung des Online-Handels, 2. Auflage
- Online-Handel im Inland
- Verkauf an Kunden aus der EU
- Belieferung von Kunden in Drittstaaten
Erscheinungstermin: September 2025
Beschreibung
In Deutschland ist der E-Commerce-Umsatz in den vergangenen Jahren stark gewachsen und ein Ende des Wachstums ist noch nicht in Sicht. Diese Entwicklung führt dazu, dass immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer das Thema Online-Handel in Angriff nehmen.
Der Online-Handel folgt grundsätzlich auch keinen anderen gesetzlichen Vorgaben als der stationäre Handel. Trotzdem gilt es eine Vielzahl von Besonderheiten zu bedenken und damit sowohl beim Mandanten als auch in der Kanzlei zu beachten.
Das Kompaktwissen baut das dazu notwendige Wissen Schritt für Schritt auf. Hierzu wurde bewusst ein fiktives Unternehmen gewählt, das seinen Geschäftsbetrieb immer weiter ausbaut.
Zunächst wird der Online-Handel nur mit inländischen Kunden betrieben, danach mit Kunden aus der EU, anschließend kommen auch solche aus den Drittstaaten hinzu. Ebenso werden die Punkte Retouren und Preisnachlässe behandelt, wie auch der Vertrieb über eine fremde Verkaufsplattform.
Das Kompaktwissen behandelt ausführlich die seit Juli 2021 geltenden umsatzsteuerlichen Regeln für den Versand von Waren an Privatkunden innerhalb der EU und die damit zusammenhängende Erleichterung durch das sog. One-Stop-Shop-Verfahren. Zudem wird auf die Problematik von falsch in der Rechnung ausgewiesener Umsatzsteuer eingegangen.
Gegen Ende der Ausführungen befasst sich das Kompaktwissen schließlich mit einigen Organisationsfragen, die in der Kanzlei sinnvollerweise bei Beginn des Mandats zu klären sind, da sie beiden Seiten unnötige Mehr- und Doppelarbeit ersparen.
Autoren
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
Thomas Behring
Bayerisches Landesamt für Steuern, Nürnberg
