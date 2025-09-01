In Deutschland ist der E-Commerce-Umsatz in den vergangenen Jahren stark gewachsen und ein Ende des Wachstums ist noch nicht in Sicht. Diese Entwicklung führt dazu, dass immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer das Thema Online-Handel in Angriff nehmen.

Der Online-Handel folgt grundsätzlich auch keinen anderen gesetzlichen Vorgaben als der stationäre Handel. Trotzdem gilt es eine Vielzahl von Besonderheiten zu bedenken und damit sowohl beim Mandanten als auch in der Kanzlei zu beachten.

Das Kompaktwissen baut das dazu notwendige Wissen Schritt für Schritt auf. Hierzu wurde bewusst ein fiktives Unternehmen gewählt, das seinen Geschäftsbetrieb immer weiter ausbaut.