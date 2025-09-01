Besonderheiten beim innergemeinschaftlichen (Online-)Handel
- Innergemeinschaftlicher Fernverkauf
- Innergemeinschaftlicher Erwerb
- Steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung
Erscheinungstermin: vsl. September 2025
Beschreibung
Trotz Wirtschaftskrise und Inflation wächst der europaweite Handel nahezu unverändert. Der Zugang zum europaweiten Handel ist dank elektronischer Schnittstellen nicht länger nur den großen globalen Playern vorbehalten, sondern ist auch für Neugründer oder für kleine und mittelständische Unternehmen ideal. Doch die Reichweite des Handels zieht immer komplexer werdende Strukturen der Umsatzbesteuerung nach sich.
Diese Mandanten-Info-Broschüre erläutert knapp und praxisorientiert die Grundzüge des Umsatzsteuergesetzes, die beim nationalen und europäischen Handel zu beachten sind. Begriffe wie innergemeinschaftlicher Fernverkauf, innergemeinschaftlicher Erwerb oder die steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung werden verständlich erklärt. Auch die Besonderheiten beim Handel über elektronische Schnittstellen werden beleuchtet. Durch die vereinfachte Darstellung stärkt diese Mandanten-Info die Entschlossenheit Ihrer Mandantinnen und Mandanten, den Handel mit den eigenen Produkten auch grenzüberschreitend zuzulassen.
Zusätzlich wird auch auf die Notwendigkeit einer umfassenden Steuerberatung verwiesen. Denn insbesondere bei komplexen umsatzsteuerrechtlichen Sachverhalten wie z. B. bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften aber auch bei der Befolgung von Aufzeichnungspflichten oder bei der Abwägung von gestalterischen Spielräumen, ist eine kompetente Beratung durch die Steuerkanzlei unverzichtbar.
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Info & Leseprobe
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autorin
Kerstin Gromadka
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.
Details & Preise
Besonderheiten beim innergemeinschaftlichen (Online-)Handel
Erscheinungstermin: vsl. September 2025