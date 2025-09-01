Besonderheiten beim innergemeinschaftlichen (Online-)Handel

Trotz Wirtschaftskrise und Inflation wächst der europaweite Handel nahezu unverändert. Der Zugang zum europaweiten Handel ist dank elektronischer Schnittstellen nicht länger nur den großen globalen Playern vorbehalten, sondern ist auch für Neugründer oder für kleine und mittelständische Unternehmen ideal. Doch die Reichweite des Handels zieht immer komplexer werdende Strukturen der Umsatzbesteuerung nach sich.

Diese Mandanten-Info-Broschüre erläutert knapp und praxisorientiert die Grundzüge des Umsatzsteuergesetzes, die beim nationalen und europäischen Handel zu beachten sind. Begriffe wie innergemeinschaftlicher Fernverkauf, innergemeinschaftlicher Erwerb oder die steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung werden verständlich erklärt. Auch die Besonderheiten beim Handel über elektronische Schnittstellen werden beleuchtet. Durch die vereinfachte Darstellung stärkt diese Mandanten-Info die Entschlossenheit Ihrer Mandantinnen und Mandanten, den Handel mit den eigenen Produkten auch grenzüberschreitend zuzulassen.