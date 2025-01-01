Art.-Nr. 77423 | Präsenzseminar mit Übung

Online-Händler sicher und effizient buchen

Sie lernen, die Datenflüsse im Onlinehandel zu verstehen, zu importieren und zu buchen. Zudem werden Sie sicher im Umgang mit Schnittstellen, DATEV-Funktionen, der OSS-Meldung und Vielem mehr.
  • Prozesse analysieren, dokumentieren und integrieren
  • Marktplatz- und Shop-Umsätze (z. B. Amazon, ebay, Otto) sowie Zahldaten (z.B. Stripe, Klarna) importieren und buchen
  • Buchhaltung des Online-Händlers verstehen, abstimmen und ausgeben (OSS, Verbringung etc.)
Einmalig
267,00 €
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Um Online-Händler sicher und effizient buchen zu können, lernen Sie die Prozesse und Anforderungen innerhalb der Buchhaltung kennen. Sie wissen dann, wie Sie unterschiedliche Daten einlesen und nutzen können. Beim Analysieren sowie Dokumentieren von Prozessen, beim Einrichten von Schnittstellen sowie von gewünschten Kontenfunktionen gewinnen Sie Sicherheit. Darüber hinaus werden Sie mit Hilfe von Beispieldaten lernen, wie Sie unterschiedliche Vorgänge im E-Commerce, wie ausländische Umsätze und das Thema Lagernutzung, handhaben.

Themen

  • Einrichtung, Grundlagen, Prozess, Verrechnungs- und Bankkonten, Vorlage-Prozesse

  • Rechnungsdaten (ASCII) aus eigenem Shop mit Kontenüberleitung

  • Zahldaten PayPal, Musterdaten

  • Gebührenrechnung (ER), Besonderheiten bei Marktplätzen wie Amazon und Otto, ISWL, Zahldaten

  • OSS, Verbringung, individuelle USt, Kontenfunktionen

  • Abstimmung, Meldungen: UStVA, ZM, OSS, Abstimmung ausländische Meldung

  • Optional: ebay-Zahldaten (Sachkonten Ausziffern), Stripe und Mollie

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender

  • Anwenderinnen und Anwender

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen

  • Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
20457 Hamburg Überseeallee 10
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Di, 28.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

