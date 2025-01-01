Online-Händler sicher und effizient buchen
- Prozesse analysieren, dokumentieren und integrieren
- Marktplatz- und Shop-Umsätze (z. B. Amazon, ebay, Otto) sowie Zahldaten (z.B. Stripe, Klarna) importieren und buchen
- Buchhaltung des Online-Händlers verstehen, abstimmen und ausgeben (OSS, Verbringung etc.)
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Um Online-Händler sicher und effizient buchen zu können, lernen Sie die Prozesse und Anforderungen innerhalb der Buchhaltung kennen. Sie wissen dann, wie Sie unterschiedliche Daten einlesen und nutzen können. Beim Analysieren sowie Dokumentieren von Prozessen, beim Einrichten von Schnittstellen sowie von gewünschten Kontenfunktionen gewinnen Sie Sicherheit. Darüber hinaus werden Sie mit Hilfe von Beispieldaten lernen, wie Sie unterschiedliche Vorgänge im E-Commerce, wie ausländische Umsätze und das Thema Lagernutzung, handhaben.
Themen
-
Einrichtung, Grundlagen, Prozess, Verrechnungs- und Bankkonten, Vorlage-Prozesse
-
Rechnungsdaten (ASCII) aus eigenem Shop mit Kontenüberleitung
-
Zahldaten PayPal, Musterdaten
-
Gebührenrechnung (ER), Besonderheiten bei Marktplätzen wie Amazon und Otto, ISWL, Zahldaten
-
OSS, Verbringung, individuelle USt, Kontenfunktionen
-
Abstimmung, Meldungen: UStVA, ZM, OSS, Abstimmung ausländische Meldung
-
Optional: ebay-Zahldaten (Sachkonten Ausziffern), Stripe und Mollie
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
-
Anwenderinnen und Anwender
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen
-
Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.