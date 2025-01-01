Um Online-Händler sicher und effizient buchen zu können, lernen Sie die Prozesse und Anforderungen innerhalb der Buchhaltung kennen. Sie wissen dann, wie Sie unterschiedliche Daten einlesen und nutzen können. Beim Analysieren sowie Dokumentieren von Prozessen, beim Einrichten von Schnittstellen sowie von gewünschten Kontenfunktionen gewinnen Sie Sicherheit. Darüber hinaus werden Sie mit Hilfe von Beispieldaten lernen, wie Sie unterschiedliche Vorgänge im E-Commerce, wie ausländische Umsätze und das Thema Lagernutzung, handhaben.