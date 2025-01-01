Von den Prozessen bis zum Software-Einsatz: mehr Effizienz, mehr Qualität
Mit der EQ-Beratung unterstützen wir Ihre Kanzlei dabei, in den Kernaufgaben, beim Softwareeinsatz und der Nutzung der Funktionen effizienter zu werden.
Nutzen Sie die Chance, Verbesserungspotenziale zu erkennen, die Ihre Kanzlei in jedem Fall weiterbringen werden und die Zukunft Ihrer Kanzlei absichern. Unabhängig davon, ob Sie sich für die Online- oder für die Hybridvariante entscheiden, Sie sind in jedem Fall gut beraten:
- Analyse: Wir prüfen in einem ausführlichen Beratungsgespräch genutzte und ungenutzte Programmfunktionen und analysieren Ihre Kanzleiabläufe.
- Beratung: Optimierungspotenziale werden aufgedeckt, dokumentiert und für Sie aufbereitet.
- Nachhaltigkeit: Wir arbeiten in einem Review gemeinsam daran, Effizienz und die Qualität nachhaltig zu sichern und unterstützen Sie dabei, wenn Gelerntes in die Praxis umgesetzt werden soll.
Beratung nur online oder hybrid
Wählen Sie genau das Angebot, das zu Ihnen passt – entweder als reine Online-Variante oder als intensivere Hybrid-Beratung vor Ort in Ihrer Kanzlei und online.