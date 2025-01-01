DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft plus
- Analyse der Prozesse innerhalb der Personalwirtschaft
- Aufdecken von individuellen Optimierungspotenzialen
- Nachhaltige Absicherung von Effizienz und Qualität
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft plus unterstützt Sie bei der Effizienzsteigerung Ihrer Kernaufgaben. Ein DATEV-Spezialist analysiert dabei den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Personalwirtschaft in der Kanzlei und in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten.
Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In einem Präsenztermin und zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale.
So arbeiten Sie gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität in Ihren Kanzlei-Abläufen nachhaltig zu sichern.
Inhalte
Mögliche Beratungsthemen
-
Analyse
-
Analyse der Prozesse in der Personalwirtschaft
-
Prüfung der Nutzung von Schnittstellen und Digitalisierung
-
Ermittlung und Dokumentation Ihrer Verbesserungspotenziale
-
Empfehlung weiterer Schritte zur Umsetzung
-
-
Beratung und Schulung
-
Auf Grundlage des Maßnahmenplans erfolgt eine priorisierte Umsetzung der wichtigsten Themen
-
Erhöhung des Digitalisierungsgrades
-
-
Nachhaltigkeit: Gelerntes, veränderte Prozesse und Funktionen werden über einige Termine vertieft und Fragen geklärt.
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachliche Voraussetzungen
Die ISWL Mandantenanalyse classic (Art.-Nr. 42550) ist innerhalb der EQ-Beratung Personalwirtschaft plus kostenlos.
Für die Nutzung der ISWL Mandantenanalyse classic (Art.-Nr. 42550) ist eine Installation vor dem ersten Beratungstermin erforderlich. Die Ergebnisse werden im Rahmen der EQ-Beratung Personalwirtschaft plus individuell nach den Anforderungen eingesetzt.
Dauer
1 Tag Online + 1 Tag vor Ort
- Online-Analyse: 2,5 Stunden
- Beratung vor Ort: 7 Stunden
- Online-Review 1: 1,5 Stunden
- Online-Review 2: 1,5 Stunden
- Vor- und Nachbereitung: 1,5 Stunden
Produktvergleich
|Funktion
|
Personalwirtschaft online
|
Personalwirtschaft plus
|
Allgemeine Informationen (EQ-PWS)
|
Beratungsform
|online
|hybrid
|
Online-Analyse in Stunden
|1
|2,5
|
Präsenz-Beratung in Stunden
|✗
|7
|
Online-Beratung in Stunden
|2,5
|✗
|
Online-Review Nr. 1 in Stunden
|1
|1,5
|
Online-Review Nr. 2 in Stunden
|✗
|1,5
|
Kostenfreie Zusatzleistungen
|
ISWL Mandantenanalyse classic (59,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
|✗
|✓
|
Themenschwerpunkte
|
Dateneingang
|✓
|✓
|
Datenverarbeitung
|✓
|✓
|
Datenausgang
|✓
|✓
|
Mandanten-/Mitarbeiterbindung
|✗
|✓
|
Preisgestaltung
|✗
|✓
|
Datenschutz/Archivierung/Löschung
|✗
|✓