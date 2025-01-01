Art.-Nr. 79406 |
DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft plus

Sichern Sie nachhaltig die Effizienz und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe.
  • Analyse der Prozesse innerhalb der Personalwirtschaft
  • Aufdecken von individuellen Optimierungspotenzialen
  • Nachhaltige Absicherung von Effizienz und Qualität
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Beratungspaket
Dauer ca. 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Die DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft plus unterstützt Sie bei der Effizienzsteigerung Ihrer Kernaufgaben. Ein DATEV-Spezialist analysiert dabei den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Personalwirtschaft in der Kanzlei und in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten.

Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In einem Präsenztermin und zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale.

So arbeiten Sie gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität in Ihren Kanzlei-Abläufen nachhaltig zu sichern.

Inhalte

Mögliche Beratungsthemen

  • Analyse

    • Analyse der Prozesse in der Personalwirtschaft

    • Prüfung der Nutzung von Schnittstellen und Digitalisierung

    • Ermittlung und Dokumentation Ihrer Verbesserungspotenziale

    • Empfehlung weiterer Schritte zur Umsetzung

  • Beratung und Schulung

    • Auf Grundlage des Maßnahmenplans erfolgt eine priorisierte Umsetzung der wichtigsten Themen

    • Erhöhung des Digitalisierungsgrades

  • Nachhaltigkeit: Gelerntes, veränderte Prozesse und Funktionen werden über einige Termine vertieft und Fragen geklärt.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Fachliche Voraussetzungen

Die ISWL Mandantenanalyse classic (Art.-Nr. 42550) ist innerhalb der EQ-Beratung Personalwirtschaft plus kostenlos.

Für die Nutzung der ISWL Mandantenanalyse classic (Art.-Nr. 42550) ist eine Installation vor dem ersten Beratungstermin erforderlich. Die Ergebnisse werden im Rahmen der EQ-Beratung Personalwirtschaft plus individuell nach den Anforderungen eingesetzt.

Dauer
1 Tag Online + 1 Tag vor Ort

  • Online-Analyse: 2,5 Stunden
  • Beratung vor Ort: 7 Stunden
  • Online-Review 1: 1,5 Stunden
  • Online-Review 2: 1,5 Stunden
  • Vor- und Nachbereitung: 1,5 Stunden

Produktvergleich

Funktion Personalwirtschaft online
  Personalwirtschaft plus
Allgemeine Informationen (EQ-PWS)
   
Beratungsform
 online   hybrid
Online-Analyse in Stunden
 1   2,5
Präsenz-Beratung in Stunden
   7
Online-Beratung in Stunden
 2,5  
Online-Review Nr. 1 in Stunden
 1   1,5
Online-Review Nr. 2 in Stunden
   1,5
Kostenfreie Zusatzleistungen
   
ISWL Mandantenanalyse classic (59,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
  
Themenschwerpunkte
   
Dateneingang
  
Datenverarbeitung
  
Datenausgang
  
Mandanten-/Mitarbeiterbindung
  
Preisgestaltung
  
Datenschutz/Archivierung/Löschung
  

