DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft online
- Analyse der Prozesse in der Personalwirschaft
- Aufdecken von individuellen Optimierungspotenzialen
- Nachhaltige Absicherung von Effizienz und Qualität
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft online unterstützt SIe bei der Effizienzsteigerung der Prozesse zur Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ein DATEV-Spezialist analysiert dabei datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Personalwirtschaft.
Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale. Das heißt, Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe nachhaltig zu sichern.
Inhalte
Mögliche Beratungsthemen
-
Analyse
-
Analyse der Prozesse in Ihren Kanzlei-Abläufen in der Personalwirtschaft
-
Prüfung von optimaler Zusammenarbeit der Kanzlei mit dem Mandanten
-
Verbesserungspotenziale ermitteln und dokumentieren
-
Empfehlung weiterer Schritte zur Umsetzung
-
-
Beratung und Schulung
-
Die wichtigsten Themen des Maßnahmenplans priorisiert umsetzen
-
Digitalisierungsgrad erhöhen
-
-
Nachhaltigkeit: Gelerntes, veränderte Prozesse und Funktionen vertiefen und Fragen klären
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dauer
3 Online-Termine
- Analyse: 1 Stunde
- Beratung: 2,5 Stunden
- Review: 1 Stunde
- Vor- und Nachbereitung: 0,5 Stunden
Produktvergleich
|Funktion
|
Personalwirtschaft online
|
Personalwirtschaft plus
|
Allgemeine Informationen (EQ-PWS)
|
Beratungsform
|online
|hybrid
|
Online-Analyse in Stunden
|1
|2,5
|
Präsenz-Beratung in Stunden
|✗
|7
|
Online-Beratung in Stunden
|2,5
|✗
|
Online-Review Nr. 1 in Stunden
|1
|1,5
|
Online-Review Nr. 2 in Stunden
|✗
|1,5
|
Kostenfreie Zusatzleistungen
|
ISWL Mandantenanalyse classic (59,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
|✗
|✓
|
Themenschwerpunkte
|
Dateneingang
|✓
|✓
|
Datenverarbeitung
|✓
|✓
|
Datenausgang
|✓
|✓
|
Mandanten-/Mitarbeiterbindung
|✗
|✓
|
Preisgestaltung
|✗
|✓
|
Datenschutz/Archivierung/Löschung
|✗
|✓