Die DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft online unterstützt SIe bei der Effizienzsteigerung der Prozesse zur Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ein DATEV-Spezialist analysiert dabei datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Personalwirtschaft.

Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale. Das heißt, Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe nachhaltig zu sichern.