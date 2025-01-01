Art.-Nr. 79406 |
DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft online

Sichern Sie nachhaltig Effizienz und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe in der Lohnabrechnung.
  • Analyse der Prozesse in der Personalwirschaft
  • Aufdecken von individuellen Optimierungspotenzialen
  • Nachhaltige Absicherung von Effizienz und Qualität
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer ca. 5 Std.

Beschreibung

Die DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft online unterstützt SIe bei der Effizienzsteigerung der Prozesse zur Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ein DATEV-Spezialist analysiert dabei datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Personalwirtschaft.

Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale. Das heißt, Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe nachhaltig zu sichern.

Inhalte

Mögliche Beratungsthemen

  • Analyse

    • Analyse der Prozesse in Ihren Kanzlei-Abläufen in der Personalwirtschaft

    • Prüfung von optimaler Zusammenarbeit der Kanzlei mit dem Mandanten

    • Verbesserungspotenziale ermitteln und dokumentieren

    • Empfehlung weiterer Schritte zur Umsetzung

  • Beratung und Schulung

    • Die wichtigsten Themen des Maßnahmenplans priorisiert umsetzen

    • Digitalisierungsgrad erhöhen

  • Nachhaltigkeit: Gelerntes, veränderte Prozesse und Funktionen vertiefen und Fragen klären

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Dauer
3 Online-Termine

  • Analyse: 1 Stunde
  • Beratung: 2,5 Stunden
  • Review: 1 Stunde
  • Vor- und Nachbereitung: 0,5 Stunden

Produktvergleich

Funktion Personalwirtschaft online
  Personalwirtschaft plus
Allgemeine Informationen (EQ-PWS)
   
Beratungsform
 online   hybrid
Online-Analyse in Stunden
 1   2,5
Präsenz-Beratung in Stunden
   7
Online-Beratung in Stunden
 2,5  
Online-Review Nr. 1 in Stunden
 1   1,5
Online-Review Nr. 2 in Stunden
   1,5
Kostenfreie Zusatzleistungen
   
ISWL Mandantenanalyse classic (59,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
  
Themenschwerpunkte
   
Dateneingang
  
Datenverarbeitung
  
Datenausgang
  
Mandanten-/Mitarbeiterbindung
  
Preisgestaltung
  
Datenschutz/Archivierung/Löschung
  

