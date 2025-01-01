Die Individuelle Softwarelösung ISWL Beleg2Buchung ermöglicht es Ihnen, Ihre Buchungssätze um eine Belegverknüpfung zu ergänzen und diese automatisiert an Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm zu übermitteln. Die dazugehörigen digitalen Belege werden hierfür parallel nach DATEV Unternehmen online übermittelt und dort revisionssicher archiviert.

Folgende Voraussetzungen müssen für die Herstellung einer Belegverknüpfung erfüllt werden:

Buchungsvorschläge im DATEV-Format (Individualisierung kostenpflichtig möglich)

digitale Belege als Datei in einem Ordner verfügbar

Belegname muss im dazugehörigen Buchungssatz ganz oder teilweise enthalten sein

Weitere Informationen finden Sie in der Leistungsbeschreibung Individuelle Softwarelösung – DATEV ISWL Beleg2Buchung - DATEV Hilfe-Center

Hinweis zu Beratungsangeboten