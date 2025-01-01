ISWL Rechnungswesen
- Permanente Schnittstellen mit DATEV-Standardprodukten und Fremdsoftware
- Softwarelösungen nach individuellem Kundenwunsch
- Abdeckung von Funktionen, die DATEV-Standardprodukte noch nicht bieten
Inhalte
Beschreibung
Individuelle Softwarelösungen (ISWL) sind Anwendungen, in denen in Verbindung mit DATEV-Standardprodukten (Kanzlei-)Rechnungswesen und Kostenrechnung kundenspezifische Anforderungen umgesetzt werden.
Sie haben keine passende DATEV Standard-Lösung gefunden und möchten eine individuelle Schnittstellenlösung durch DATEV entwickeln lassen? Wir beraten und unterstützen Sie bei Fragen zu individuellen Softwarelösungen und permanenten Schnittstellen im Zusammenhang mit DATEV-Standardprodukten (Kanzlei-) Rechnungswesen und Kostenrechnung (Machbarkeit, Aufwand).
Sie sparen Kosten und Zeit, indem Sie manuellen Erfassungsaufwand vermeiden und gewünschte Auswertungen automatisch erhalten. Durch eine Individualisierung Ihrer Auswertungen erhöhen Sie die Aussagekraft ihres Controllings.
Wir entwickeln mit Ihnen Lösungskonzepte und programmieren die Softwarelösungen nach Ihrem individuellen Wunsch auf der Basis von C#, .net und ggf. SQL-Datenbanken.
Bitte beachten Sie:
Beschreiben Sie bitte bei der Bestellung Ihren Wunsch oder Ihr Problem genauer und schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns bei Ihnen mit einer individuellen Beratung.
Leistungen
Beispiele, die wir individuell für Sie realisieren können:
- BWA – Zeitreihe mit Wertenachweis und Mehrjahresvergleich (2 bis 5 Jahre)
- Personenkontenverteilung (Zentrale Pflege von Stammdaten in einem Mandanten)
- Mandantenkonsolidierung (Auswertung von zusammengefassten Mandanten)
- Debitoren-Kreditoren Verrechnung
- Kostenrechnung 5-Jahresvergleich
- Individueller Forderungsaltersreport
- Skontonutzung und Zahlungszeitraum
- Individuelle OPOS- und Umsatzauswertungen
- Verschiedene Auswertungen und Berichte
- Permanente Schnittstellen zwischen DATEV-Produkten und Fremdsoftwaresystemen
Weitere Individuelle Softwarelösungen (ISWL) im Bereich Rechnungswesen, die sofort im DATEV-Shop bestellt werden können, finden Sie hier.