ISWL Rechnungswesen

Individuelle Softwarelösungen (ISWL) sind Anwendungen, in denen in Verbindung mit DATEV-Standardprodukten (Kanzlei-)Rechnungswesen und Kostenrechnung kundenspezifische Anforderungen umgesetzt werden.

Sie haben keine passende DATEV Standard-Lösung gefunden und möchten eine individuelle Schnittstellenlösung durch DATEV entwickeln lassen? Wir beraten und unterstützen Sie bei Fragen zu individuellen Softwarelösungen und permanenten Schnittstellen im Zusammenhang mit DATEV-Standardprodukten (Kanzlei-) Rechnungswesen und Kostenrechnung (Machbarkeit, Aufwand).

Sie sparen Kosten und Zeit, indem Sie manuellen Erfassungsaufwand vermeiden und gewünschte Auswertungen automatisch erhalten. Durch eine Individualisierung Ihrer Auswertungen erhöhen Sie die Aussagekraft ihres Controllings.

Wir entwickeln mit Ihnen Lösungskonzepte und programmieren die Softwarelösungen nach Ihrem individuellen Wunsch auf der Basis von C#, .net und ggf. SQL-Datenbanken.

Bitte beachten Sie:

Beschreiben Sie bitte bei der Bestellung Ihren Wunsch oder Ihr Problem genauer und schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns bei Ihnen mit einer individuellen Beratung.