ISWL Personalwirtschaft
- Permanente Schnittstellen mit DATEV-Standardprodukten LODAS und Lohn und Gehalt sowie mit Fremdsoftware
- Softwarelösungen nach individuellem Kundenwunsch
- Abdeckung von Funktionen, die DATEV-Standardprodukte noch nicht bieten
Inhalte
Beschreibung
Individuelle Softwarelösungen (ISWL) sind Anwendungen, in denen in Verbindung mit den DATEV-Anwendungen der Personalwirtschaft kundenspezifische Anforderungen umgesetzt werden.
Sie haben keine passende DATEV Standard-Lösung gefunden und möchten eine individuelle Schnittstellenlösung durch DATEV entwickeln lassen? Wir beraten und unterstützen Sie bei Fragen zu individuellen Softwarelösungen und permanenten Schnittstellen im Zusammenhang mit DATEV-Anwendungen der Personalwirtschaft (Machbarkeit, Aufwand).
Sie sparen Kosten und Zeit, indem Sie manuellen Erfassungsaufwand vermeiden und gewünschte Auswertungen automatisch erhalten. Durch eine Individualisierung Ihrer Auswertungen erhöhen Sie die Aussagekraft ihres Controllings.
Wir entwickeln mit Ihnen Konzepte und programmieren die Softwarelösungen nach Ihrem individuellen Wunsch auf der Basis von C#, .net und ggf. SQL-Datenbanken.
Bitte beachten Sie:
Beschreiben Sie bitte bei der Bestellung Ihren Wunsch oder Ihr Problem genauer und schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns bei Ihnen mit einer individuellen Beratung.
Leistungen
Beispiele, die wir individuell für Sie realisieren können:
- Permanente Schnittstellen zwischen DATEV-Produkten und Fremdsoftwaresystemen
- Lohn-Vorerfassungen für Stamm- und Bewegungsdaten
- Konvertierung von Lohn-Daten aus Zeitwirtschaft- und Personalmanagementsystemen (Zeiten, Stammdaten), Excel, ASCII für den Import in die DATEV-Anwendungen der Personalwirtschaft
- Konvertierung der Lohnabrechnungswerte aus LODAS und Lohn und Gehalt für den Import in die Finanzbuchhaltung
- Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Individuelle Auswertungen und Controllingreports auf Basis der Daten aus dem Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Weitere Individuelle Softwarelösungen (ISWL) im Bereich Personalwirtschaft, die sofort im DATEV-Shop bestellt werden können, finden Sie hier.