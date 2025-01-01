Mit der Erstellung der Buchführung, des Jahresabschlusses und der Steuererklärung haben Sie die Möglichkeit Ihre Mandantinnen und Mandanten langfristig optimal zu beraten. Die folgenden Lösungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Mandanten individuell und vorausschauend auf Auffälligkeiten und Chancen aufmerksam zu machen und Handlungsempfehlungen auszusprechen.