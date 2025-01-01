Ganzheitliche Beratung

Mit der Erstellung der Buchführung, des Jahresabschlusses und der Steuererklärung haben Sie die Möglichkeit Ihre Mandantinnen und Mandanten langfristig optimal zu beraten. Die folgenden Lösungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Mandanten individuell und vorausschauend auf Auffälligkeiten und Chancen aufmerksam zu machen und  Handlungsempfehlungen auszusprechen. 

DATEV Analyse und Planung

DATEV Analyse und Planung ist eine Cloud-Anwendung, die aus den Programmlösungen Frühwarnservice und Planung besteht. Damit können Sie die betriebswirtschaftliche Situation Ihrer Mandantinnen und Mandanten analysieren und eine fundierte Planung erstellen.

Der Frühwarnservice erkennt Auffälligkeiten in der Buchführung automatisch – so können Sie frühzeitig gegensteuern und potenzielle Krisen vermeiden.

Mit der Planung erhalten Sie einen optimalen Überblick über die zukünftige Unternehmensentwicklung. Durch die automatische Übernahme von Ist-Daten und BWA-Planwerten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erstellen Sie mit wenigen Eingaben eine Erfolgsplanung inklusive Zahlungsübersicht.

DATEV Steuervorauszahlung

Die Cloud Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen unterstützt Sie dabei,  den Überblick über die zu erwartenden Steuervorauszahlungen Ihrer Mandantinnen und Mandanten zu haben und diese zu planen. Somit können Sie jederzeit Auskunft darüber geben, ob die Höhe der Vorauszahlungen angemessen ist oder ob ein Anpassungsantrag gestellt bzw. eine Rücklage für zu erwartende Steuernachzahlungen gebildet werden sollte. 

DATEV Liquiditätsmonitor online

Der DATEV Liquiditätsmonitor online bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die finanzielle Lage eines Unternehmens direkt in DATEV Unternehmen online. Die KI-gestützte Analyse der Bankbewegungen wird grafisch aufbereitet. Das ermöglicht einen schnellen Überblick, wofür Geld eingenommen bzw. wofür es ausgegeben wurde. Durch die automatisierte Prognose wird sofort deutlich, wohin sich die Liquidität in den nächsten Wochen potenziell entwickelt.

DATEV Vermögensnachfolge

DATEV Vermögensnachfolge ist die ideale Cloud-Anwendung, um Ihre Mandantinnen und Mandanten als neutraler Berater bei der Vermögensübertragung und -sicherung der Familie zu unterstützen. Denn durch eine rechtzeitige Beratung lassen sich hohe Erbschaftsteuerbelastungen, Familienstreitigkeiten oder die Zerschlagung von Unternehmen oft vermeiden.

Unternehmensbewertung mit wevalue

Die Lösung für alle, die einfach Unternehmen bewerten wollen: welvalue führt Sie mit wenigen Schritten zum Unternehmenswert - effizient, verlässlich und überzeugend.

DATEV Fördermittel-Check

Der DATEV Fördermittel-Check manövriert Sie zuverlässig durch den Fördermitteldschungel. Mit nur wenigen Eingaben finden Sie aus ca. 1.500 Fördermitteln die passenden für Ihre Mandanten.

Vorteile die sich lohnen

Strategische Begleitung in allen Lebensphasen

Vom Start-up bis zur Nachfolge - bei Investitionen, Kreditverhandlungen oder Businesspläne: Sie stehen als langfristiger, vertrauensvoller Partner mit unseren Lösungen beratend zur Seite.

Individuelle und vorausschauende Beratung

Mandanten erhalten maßgeschneiderte Empfehlungen basierend auf Ihren ganzheitliche Blick auf das Unternehmen, um Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Fundierte Entscheidungsgrundlagen

Sie liefern Ihren Mandanten aussagekräftige betriebswirtschaftliche Kennzahlen für strategische Entscheidungen.

